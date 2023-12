Pardubice na Spengler Cupu sejmuly posledního vítěze. Mueller nebyl vidět

Dát dva góly, zahrabat se do hlubokého zákopu a vydržet až do konce. Stačí? Tentokrát ne, na Pardubice to bylo málo. Martin Kaut, Robert Kousal a spol. dupali ve výšce skoro 1 600 metrů nad mořem celý zápas, zlepšovali se a Ambri-Piotta o rychlý dvougólový náskok přišla.

„Pořád o tom mluvíme, že je třeba se takových věcí vyvarovat, pak vás všechno stojí víc sil,“ komentoval Lukáš Sedlák manko, které za necelých devět minut Pardubicím naskočilo. Zaplněná hala se mohla zbláznit radostí. Švýcarský tým měl v Davosu velkou podporu.

Poprvé od konce ve Vítkovicích nastoupil do zápasu Peter Mueller. Plácnul si s Ambri-Piottou, že si v jejím dresu zahraje Spengler Cup. A rozhodně to nebyl Mueller z extraligy, kolem kterého se všechno točí a vyplaší vás, jakmile přeskočí mantinel. Sice nastoupil v prvním útoku na křídle u Michaela Špačka, ale výrazný moment měl jen jeden. Osm sekund koncem mohl rozčísnout stav 2:2 a zařídit pro svůj tým výhru, ale netrefil se.

Jako kdyby mu tolik neseděl zatažený styl švýcarské party, patrně i potřebuje čas, aby se rozjel. Paseku dělal Pardubicím jiný zámořský borec.

Kanaďan Alex Formenton se před rokem nedomluvil na smlouvě s Ottawou, tak se dočasně přesunul do Evropy. A jeho dočasně se protahuje. Je mu teprve 24 let, za Senators zvládl už dřív kompletní sezonu, asi by patřil do NHL, kdyby chtěl.

Jenže za mořem se taky spekulovalo, že mohl být zapleten do problémů reprezentační dvacítky z roku 2018, kdy několik hráčů mělo znásilnit ženu na hotelovém pokoji. Možná i omílané téma mělo vliv, že Formenton zamířil do Evropy, protože případ stále není vyřešen.

Proti Pardubicím ukázal své hokejové dovednosti naplno. Nejdřív ujel a trefil mezírku mezi betony Romana Willa, takže dvougólové vedení měl na svědomí hlavně on. Kanaďan trápil před rokem ve finále Spartu, dal jí taky dva góly a zařídil pro Ambri-Piottu pohár.

Teď se Pardubice z jeho zásahů sebraly. Na jejich výkonu bylo nejcennější, že šance si vytvářel každý útok, góly vstřelily tři formace. Matej Paulovič vytáhl rychlé ruce, Tomáš Zohorna tvrdou střelu a v prodloužení všem nakonec ujel Lukáš Sedlák. „Absolvoval jsem už asi tři sprinty dopředu, dozadu. Měl jsem toho plný brejle, ale díkybohu, že to tam spadlo. Tuhle kličku jsem zkoušel asi pošesté, ale gól vyšel poprvé,“ usmál se pardubický kapitán.

Díky výhře si Pardubice zajistily ve středu volný den a s KalPou Kuopio si to ve čtvrtek zkusí urvat první místo ve skupině. Nejlepší tým totiž získá přímý postup do semifinále, tedy další den volna. „Začátkem jsme si zadělali na těžší utkání, ale nakonec super pocit, jak jsme všechno zvládli. Ve středu trochu potrénujeme, ale taky si užijeme chvíli s našimi rodinami,“ přiblížil plán Sedlák. A dodal: „Těšíme se na dobrý den a pak vletíme na dalšího soupeře.“