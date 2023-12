Zohorna z Davosu: Sáně v zimní pohádce. Ale lyže ne, hlavní je hokej

Dobrý výsledek přináší v Davosu dobré dny. Tak to na Spengler Cupu chodí. Pardubice v prvním zápase porazily Ambri-Piottu, takže si vybojovaly den bez zápasu. Jeden z klíčových hráčů Tomáš Zohorna si užil s rodinou desetikilometrovou vyjížďku na saních. „Máme tady ještě malého, takže si užíváme úplně všechno, závěje, skáčeme do sněhu,“ popisuje útočník. I o tom je Davos. Hrajete hokej a žijete. Zohorna se na slavný turnaj vrátil po šestnácti letech.

Z Česka vypadá Spengler Cup jako pohádka. Opravdu je?

„Je, je to tady moc hezký. V Davosu mají dost sněhu, myslím, že metr a víc. V úterý i ve středu svítí slunce, takže si asi nic lepšího nemůžete přát. Kolem vás jsou všude vysoké kopce. Pohádka to je, asi prostředí, které by každý chtěl mít na Vánoce.“

A když byla středa bez zápasu, dalo se i Davos trochu užít?

„Měli jsme trochu upravený tréninkový režim, takže jsme se mohli někam podívat. Vyrazili jsme lanovkou na Jakobshorn, jednu horu v okolí Davosu… No a nádhera.“

Jen lyže a další větší blbnutí bude asi pro hráče zakázané. Je to tak?

„Rodiny s lyžemi přijely, takže doprovod kluků vyrazil na sjezdovky. My s manželkou byli spíš v lanovce, všechno v klidu, dali jsme si něco dobrého k jídlu. Jediné, co jsme zkusili, tak sáňky.“

To je ovšem taky legendární věc. Silný zážitek?