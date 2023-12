Pardubice bez trofeje. Kouč Davosu klepal s Jurčem, Stránský se porval

Radost pardubických hokejistů po senzačním postupu do finále Spengler Cupu • ČTK / AP / Urs Flueeler

Nadšený brankář Milan Klouček oslavuje vychytaný postup Pardubic do finále Spengler Cupu • ČTK / AP / Melanie Duchene

Pardubičtí hokejisté oslavují postup do finále Spengler Cupu • ČTK / AP / Urs Flueeler

Rozbíhalo se posledních šest minut. Tady Václav Varaďa proti Kanadě odvolával brankáře a rozjel se velký obrat z 1:3 na 4:3. Teď tak brzo trenérova akce nepřišla. Jedním z důvodů taky je, že Davos Pardubicím nedaroval přesilovku jak předchozí soupeř. Bez gólmana Dynamo odehrálo zhruba poslední dvě a půl minuty, jen tlak tentokrát nepřinesl nic.

Klíčem k triumfu Davosu byla pasáž ve druhé třetině. Z pohledu Pardubic? Herně podprůměrná. Ale stejně dva góly během 13 sekund přinesly vyrovnání na 2:2. Jenže Davos orámoval konec druhé části a vstup do třetí taky dvěma góly. Dynamo celkově mělo dost problémy se dostávat do šancí, další návrat do zápasu se mu už nepodařil.

Památným momentem finále se stane chvíle, kdy kanadský kouč Davosu Josh Holden v závěru první třetiny na lavičce klepal Tomášem Jurčem. Ječel na něj, slovenský útočník se po něm v jednu chvíli i ohnal. Ale trenér svého hráče neposlal na letadlo do Omsku, kam míří Jurčo po turnaji. Patrně problém vyřešili a útočník dál pokračoval v zápase.

V létě se Pardubice potkaly s Davosem na Dolomiten Cupu, kde ho vyloženě přejely. Dominovaly, sfoukly ho 5:1, vypadaly rozjetější. Těžily z práce beků, kteří dobře a rychle pálili, útočníci se šikovně stěhovali do brankoviště. Tehdy to byla snadná práce... Teď nic z toho nefungovalo, Davos vládnul.

Vidět byl i Matěj Stránský, a zdaleka nešlo jen o bitku s Lukášem Radilem, spoluhráčům chystal šance, v mezihře vypadal hodně silně. Když padl gól na 3:2, seděl na trestné. Málem ale prolomil plexi, jak na něj v euforii skočil.

Davos tak nejstarší turnaj světa vyhrál pošestnácté a vyrovnal první místa Kanady. Potřetí triumfoval Andreas Ambühl, čtyřicetiletá ikona švýcarského klubu. Perličkou je, že naposledy ho vyhrál v roce 2006, kdy s ním hráli Josef Marha nebo současný pardubický kouč Václav Varaďa. Jen pro něj měl tehdy turnaj hodně trpký průběh, odehrál jediný zápas, pak se odebral domů, 26. prosince mu zemřela maminka.

Zajímavou postavou finále byl i Henrik Haapala, do Pardubic možná začne jezdit i na letní dovolenou. Něco ho k nim přitahuje a daří se mu na ně. Davos si ho půjčil z Lausanne jen na svůj domácí turnaj a Fin řádil.

Proti českému týmu si v sezoně už jednou zahrál, když mu dal gól v dresu Ženevy v Lize mistrů. Hlavní ale je, že pracovní úbor mu právě Dynamo tehdy do Švýcarska dovezlo. Klub soupeře poprosil, jestli by u výrobce dres nevyzvedl, protože by patrně nedorazil včas. Pardubice vyhověly a Haapala se podílel na výhře Ženevy 3:2. Ve finále nahrával na dva góly.