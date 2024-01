Radil o Spengler Cupu: Měli jsme to proměnit. Porazit Kanadu je zážitek

Zrovna na letišti v Curychu čekal na letadlo do Pardubic. Do silvestrovské půlnoci zbývaly tři hodiny a Dynamo se chystalo opustit Švýcarsko. Spengler Cup nezískalo, ve finále padlo s Davosem. „Přijde mi, že nejsilnějšího soupeře jsme měli v semifinále a Kanadu se nám podařilo porazit. Je to škoda,“ litoval útočník Lukáš Radil. Mluvil i o postrkávání s brankářem Dellem a historii, kterou spolu mají, bitce se Stránským i golfáku, kterému pořád moc nevěří.

Nejsilnější zážitek ze Spengler Cupu dáte dohromady?

„Vybrat jednu věc je strašně těžký. Klub nám umožnil mít s sebou rodiny, takže jsme mohli s manželkou probádat okolí. Davos je pecka, když vidíte ty hory? Nechybí jim vůbec nic. A pokud vezmu hokejovou stránku, tak náš obrat proti Kanadě v semifinále z 1:3 na 4:3, měli jsme fantastický závěr.“

Sice je turnaj v Davosu hlavně o hokeji, ale přijde hráč i na jiné myšlenky? Nabije se?

„Strašně jsem se sem těšil. Věděl jsem, že to tady bude stát za to. Byl jsem tady už jednou jako divák, když hrál Robert Kousal za Davos. Vyrazil jsem za ním a věděl jsem, jak to tady vypadá. Pro nás to bylo super, myslím, že to bavilo celý tým.“

Aha, takže když jste byl už jednou v kotli, dovedete popsat, proč tam občas některé dámy na hokeji měly jehlice a pletly?

„No tak to nedovedu. Právě, že jde o věc, která mě totálně překvapila, do teď vůbec nevím, co měla znamenat. Odjíždím z turnaje a zůstává mi v hlavě jeden otazník.“ (usměje se)

Ve finále jste srovnali z 0:2 na 2:2, ale Davos pak rychle zase utekl. Trápí i po pár hodinách, že poslední krok už nevyšel?

„Je to škoda, protože mi přijde, že nejtěžšího soupeře jsme měli v semifinále a