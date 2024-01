Talent, co odmítl dvacítku: Hrozilo vyhoření, nastartuje ho Kanada?

Zamotaný případ Jakuba Dvořáka je u konce, respektive se rozběhl jinou cestou. Takovou, jakou koncem minulého roku nastínil iSport.cz. Osmnáctiletý liberecký obránce se vydal do Kanady, kde se připojil k týmu Swift Current Broncos, působící v juniorské WHL, o jeho možném přesunu do zámoří se spekulovalo už na konci minulého roku .

Důvod odchodu od Bílých Tygrů, kde pravidelně hrával extraligu?

Víra v restart v novém prostředí s jinými lidmi po boku, povzbuzení psychiky, oživení kariéry.

Jakub Dvořák je hráčem, jenž byl nominován na probíhající mistrovství světa do 20 let v Göteborgu, ale nabídku Patrika Augusty s díky vrátil s vysvětlením, že se na turnaj necítí. Zároveň přestal hrát i nejvyšší domácí soutěž, poslední duel absolvoval 10. prosince s Mladou Boleslaví. S týmem dál trénoval, ale do utkání nenastupoval a připravoval se na odchod do týmu, který si jej loni v draftu CHL vybral.

„Kuba se rozhodl, že se necítí fyzicky ani mentálně