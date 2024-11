Na Slovensku napadli trenéra Gudase, útočník byl chvatem zpacifikován

Zápis z nepříjemné strkanice poskytla disciplinární komise slovenského hokejového svazu.

Server Šport.sk zmiňuje fakt, že od nové sezony vznikl tzv. Senát pro profesionální hokej, jenž má za cíl co nejrychleji řešit události z extraligy a první ligy. Své verdikty poté zveřejňuje a zároveň detailně popisuje. Jak byla vylíčena událost s napadením otce kapitána Anaheimu a mistra světa z Prahy Radka Gudase ?

„Po skončení třetí třetiny v čase 20:10 hodin došlo k fyzickému napadení hlavního trenéra HK Skalica p. Gudase Lea bývalým bezpečnostním manažerem domácího klubu HK Detva Jánem Podhorcem. Incident se odehrál hned po skončení střetnutí, v čase, kdy si šli trenéři a členové realizačních týmů podat ruce,“ píše se na webu disciplinární komise SZLH.

Zpráva pokračuje přesným vylíčením nepříjemnosti.

Podhorec měl Gudasovi vstoupit do cesty, vrazit do něj ramenem, načež jej Gudas od sebe rukama odstrčil. Vznikla strkanice a šarvátka, do níž se připojili další členové realizačního týmu Skalice, aby ochránili svého trenéra. Přičemž padaly i vulgarismy.

Podhorec měl být zpacifikovaný pomocí chvatu a odtažen z prostoru střídaček, čímž bylo zabráněno v pokračování útoku. Celý incident trval zhruba deset sekund.

Nešlo přitom o jediné nevhodné Podhorcovo chování během utkání. „Na základě dodatečné informace vedoucího družstva hostí p. Lipovského Miroslava se p. Podhorec Ján dostal v průběhu třetí třetiny až na střídačku hostí a vulgárně napadl hráče. Obsah vulgarismu ani hráč není znám,“ stojí v prohlášení Senátu pro profesionální hokej.

Ten za páteční incident uložil Detvě pokutu ve výši 500 eur, v přepočtu asi 13 tisíc korun. Nejde o první provinění klubu proti řádům.