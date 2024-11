Trejbal se hrne na scénu, válí ve Finsku: Hokej na univerzitě? I o hlavě

V sedmnácti si vyzkoušel pardubické záchranářské práce, když Dynamo hrálo o přežití v extralize. Pak se obránce Ondřej Trejbal vydal do Ameriky a úplně vypadl z radaru. Nehrál za reprezentace, nešel na draft NHL. Jenže přítomnost ukazuje, že vyšlápl na dobrou cestu.

Přes mládežnickou soutěž v USA se dostal do NCAA, dodělal univerzitu, zahrál si finále prestižní zámořské soutěže.

Další éra? Hraje za zázrak finské ligy. SaiPa roky patřila na dno soutěže. Půl roku jste se nemuseli dívat na tabulku a bylo jasné, kde ji najdete. Dole.

Jenže klubu se chopil jeden z předních finských manažerů Harri Aho. Z posledního týmu vyrobil zázrak. „Hokej je tady skvělý, život taky. Jsem tu naprosto spokojený,“ hlásí Trejbal. Zlepšuje se, posouvá. Jednou třeba dostane laso i od Pardubic, nebo dalšího TOP českého klubu.

Už si Finsko zvyklo na to, že se tabulka obrátila a věčný otloukánek SaiPa je najednou nahoře?

„Tohle asi nečekal nikdo, dost lidí bylo vykulených. (usměje se) Najeli jsme ale na vlnu, že nám to jde a daří se nám delší dobu. Překvapený už teď asi nikdo nebude, dokážeme hrát proti každému týmu a když si plníme, co máme, tak i všechny porážet.“

Jaká role v systému pasuje k vám?

„Hlavně dělat všechno poctivě od obrany. Když jsem na ledě, snažím se, aby se co nejméně hrálo u nás a nenastávaly nějaké komplikace. Sedí mi, když hraju pro tým, pokud je potřeba, přidám na důrazu. Baví mě to.“

Před rokem se týmu ujal Harri Aho, jeden z předních finských expertů, který vytvořil kolos z Kärpätu Oulu. Pověst měl skvělou, ale stejně se minulá sezona nesla na klasické lince, kdy jste byli na dně. Věřil jste sám, že přijde změna?

„Harri Aho je pojem, v Oulu působil přes deset let. Odvedl výbornou práci a věděl jsem, že se to tady snaží přestavět úplně od začátku. Byl jsem rád za šanci hrát ve Finsku a potvrdil jsem, že tady mohu působit.“

Nemáte tým plný mega talentů, o kterých řeknu, že budou hrát za dva roky NHL. Současně tam nemáte ani hvězdy, ze kterých se třesou kolena. Co tedy Ahova SaiPa dělá jinak?

„Občas se mě někdo zeptá, jaké máme tajemství, tak jsem o něm přemýšlel.“

Takže?