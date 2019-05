Program MS v hokeji 2020: Češi ve skupině A mají Kanadu či Slovensko, hrát budou v Lausanne | iSport.cz

Slováci se radují z branky do sítě Velké Británie • Reuters

Že by utkání Česka s Kanadou přineslo plno emocí, se říct nedá. Nějaké strkanice ale proběhly • Barbora Reichová (Sport)

Hokejové mistrovství světa na Slovensku je minulostí a začíná odpočítávání do startu toho dalšího. V roce 2020 budou od 8. do 24. května hostit světový šampionát švýcarská města Curych a Lausanne. Šestnáct týmů si to rozdá o titul, který bude obhajovat tým Finska. Tradičně se bude začínat ve dvou základních skupinách, ve kterých nebudou chybět ani nováčci Bělorusko a Kazachstán. S kým se střetne česká reprezentace?