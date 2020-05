MS hokej 2020 | Utajené finále MS v hokeji: Česko - Rusko 6:4! Hosták a Dejdar ho viděli | iSport.cz

Vladimír Růžička dovedl českou reprezentaci ke dvěma zlatým medailím. Po Vídni 2005 se mu to povedlo i o pět let později v Německu • Pavel Mazáč (Sport)

JAK PROBÍHALO FINÁLE?



1. TŘETINA

Rusové vedli v první třetině už 3:0, nejdříve se dostala do akce Ovečkinova legie a ruský kapitán brzy výhodu využil. Jak jinak, ze svého střeleckého „křesla“ na levém kruhu a příklepem pod horní tyč. 0:1.

Ruský zámek byl nekonečný, Francouz odolává. Poradil si s Ovečkinovou ranou, likvidoval dorážky od Dadonova a následně Panarina. Když Chytil ztratil buly, bylo zle. Malkin posunul Panarina, následoval okamžitý přesun na Gavrikova, jehož bombu od modré nešťastně tečoval Šimek. Francouz už nestačil sklapnout betony: 0:2.

Češi byli otřesení.

Ovečkinova lajna byla k neudržení. Po vyhraném buly posunul Provorov na Gavrikova, křížná nahrávkou přeskočí na Panarina, který okamžitě vrací volnému Kučerovovi. Rána k tyči a 0:3.

Naděje začala ožívat před první přestávkou. Při posledním střídání se zapomul Kučerov, na okamžik je sborná ve čtyřech, což využije Chytil. Výpad po pravé straně, hravě přebruslil dezorientovaného Provorova, lehce zamíchal a pálil pod horní tyč: 1:3. Do sirény chybělo 12 sekund. Úder v pravou chvíli, český tým byl zpátky ve hře.

2. TŘETINA

Do začátku druhé třetiny nastoupili Češi hodně aktivně. Pastrňák s Krejčím zasypali ruského gólmana třemi těžkými střelami, téměř dvě minuty drželi pásmo. Ve 25. minutě trefil Kubalík horní tyč, ve 26. vystihl Něstěrovovu nahrávku Faksa, položil si gólmana, jenže puk mu sjel.

Ruský vzdor vydržel až do 30. minuty. Díky první české přesilovce v zápase! Krejčí při přesilovce chytře prostrčil mezi dvěma hráči na Pastrňáka, který nadvakrát dotlačil puk do sítě. 2:3.

Český bombarďák s deseti góly znovu srovnal krok s Ovečkinem v pořadí střelců šampionátu. Bod mu chybí na vedoucímu Kučerova v produktivitě...

Tahle trefa sbornou úplně rozhodila. Nebyla schopná kloudné akce. Ve 33. minutě se dokonce Voráčkovi povedlo srovnat, jenomže sudí branku neuznal. Český kapitán měl zase stát v brankovišti.

Kouč Říha naštvaně mává na rozhodčího Björka, pak s ním diskutuje u mantinelu. Marně. A ve 34. minutě se zlobí ještě víc. Vše začal Zadorovův nepotrestaný zákrok na Krejčího, který si po střetu odnesl šrám na krku. Gudas si pak vzal ruského beka stranou a domlouval mu. Když inkasoval první ránu, rozjela se bitka. Na trestnou šli oba. Vypjatá atmosféra pokračovala dál, došlo i na další potyčky.

Ve 37. minutě Radulov zajel do gólmana Francouze, což namíchlo už tak vytočeného Gudase. Na Kubalíka okamžitě vystartoval Orlov, u mantinelu se drželi Šimek s Anisimovem. A jistě by se přidal i Říha. Sudí totiž tresty sečetli a vyšla jim z toho přesilovka pro ruský tým.

Rusové se dostali z nejhoršího. Souhra v početní výhodě ještě neladila, až na Ovečkinův pokus z levé strany, či schovanou střelu od modré z hole Sergačova, víc nevymysleli. Jenže ve 38. minutě se Kempného dlouhá rozehrávka smolně odrazila od Gulašovy paty přímo k Malkinovi, který se na metru bleskově otočil, našel Panarina a ten pohotovou střelou pod lapačku trefuje cíl. 2:4.

3. TŘETINA

Na českou střídačku padla deka. Pořádně těžká. Druhá třetina stála tuny sil, fyzických a hlavně psychických. A dostat úder z ničeho, to by zacloumalo s každým. Rusové se o přestávce srovnali, věřili si, že díky Panarinovi zlomili finále. Také jim ale došly i záložní baterie, takže si jen hlídali střední pásmo a pokud chtěli něco trefit, pak spíš české hráče.

Naháněná se Ovečkinovi a spol. vymstila. Dadonov si vybral Kašeho, až se plexisklo otřáslo. Místo pochvaly přišlo pokárání, přímo od kouče. Přetáhl střídání a zmatený Panarin skočil na led dřív, než měl. Hra v šesti znamenala českou přesilovku.

Trenér Říha nasadil ke Krejčímu s Pastrňákem nalevo Vránu a tenhle model se osvědčil. Krejčí naznačil přihrávku na bostonského parťáka, čímž Rusy dokonale zmátl. Puk totiž směroval právě na Vránu, který dokonale uklidil k levé tyčce: 3:4.

Česká nádrž se zázračně naplnila, i kyslíku bylo zase dost na to, aby se povedlo ruského medvěda svalit. A velká česká jízda pokračuje. V 54. minutě Simon při přesilovce na pravé straně na sebe nalákal dva ruské hráče, přihraje přes celé pásmo na najetého Kubalíka, který trefil ze vzduchu jako baseballový profík: home run! 4:4!

Rusové byli totálně mimo. Kupí chybu za chybou, jako by se viděli poprvé v životě. V 57. minutě si je v útočném pásmu povodil kapitán Voráček, narazil si s Hronkem, udělal stahovačku na střed a... začal psát zlatý příběh: 5:4! Gólman Vasilevskij se jen nechápavě podíval pod lapačku, kudy to prošlo.

Sborná tušila, že se blíží její konec. Neporazitelný stroj se zasekl, narazil. Stejně jako před deseti lety. Potvrzení přišlo v samotném záběru! Buly v českém pásmu. Chvíle pro Krejčího. A jeho eskadru. Vhazování vyhrál, poslal puk na Hronka. Elitní obránce se uklidil za branku, sledoval, jak se na něj vrhli hned tři Rusové. Mírně riskantní, nicméně účinná dlouhá přihrávka našla Krejčího, kterému stačí jen přiťuknout do strany na Pastrňáka. Český hračička tentokrát už nic nevymýšlel, pálil do prázdné ruské branky: čas 59:45: 6:4! Má to dobře spočítané. Touhle pozlacenou trefou uzavřel svůj švýcarský účet na 11 gólů plus 8 asistencí. A bere vše. V bodování přeskočil Kučerova, mezi střelci odsunul Ovečkina!

Celá střídačka se drží kolem ramen a odpočítala poslední vteřiny. Konec čekání, zlatá pohádka je tady. Po deseti letech se Češi vrací na trůn.

ČESKO-Rusko 6:4 (1:3, 1:1, 4:0)

Branky: 30. a 60. Pastrňák, 20. Chytil, 46. Vrána, 53. Kubalík, 57. Voráček – 5. Ovečkin, 11. Gavrikov, 18. Kučerov, 38. Panarin.

Rozhodčí: Jeremy Tufts (USA), Tobias Björk (Švédsko) – Dmitri Golyak (Bělorusko), Lauri Nikulainen (Finsko)

Tým trenéra Miloše Říhy během turnaje táhla především jeho hlavní hvězda David Pastrňák. Přinášíme vám přehled všech zápasů ve skupině i vyřazovací části.

SKUPINA A



Česko-Švédsko 3:2 v prodloužení (1:0, 1:1, 0:1 – 1:0)

Branky: 3. a 62. Pastrňák, 29. Krejčí – 31. Erik Karlsson, 55. Zibanejad

„D“ dvojčata z Bostonu to rozjela hned od začátku turnaje, navíc jim výtečně sedí i třetí do party Bruins, nováček Ondřej Kaše. Na obě česká esa švédská taktika neměla absolutně nárok a jen díky brankáři Jacobu Markströmovi držela krok a získala bod. Excelentní byla vítězná trefa, při níž Krejčí naslepo našel u levého kruhu parťáka a ten z první zavěsil.

Česko-Bělorusko 7:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky: 8., 17. a 48. Kubalík, 25. Šustr, 33. Gulaš, 33. Nečas, 38. Hronek – 48. Drozd, 51. Antonov.

Tréninková pohoda a v hlavní roli Dominik Kubalík. Zatímco v úvodním utkání zářili Pastrňák s Krejčím, teď o sobě dala vědět klika bývalých plzeňských spoluhráčů Kubalíka s Milanem Gulašem. Výsledek, Kubalíkův hattrick, Gulašova paráda 1+3 a na své si přišel i třetí z lajny Filip Chytil 1+2. Kanonádu pak vyšperkoval pumelicí od modré při dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek.

Česko-Kanada 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 8. Pastrňák, 27. Simon, 57. Krejčí – 12., 28. a 44. McDavid, 33. McKinnon, 60. Scheifele.

To byla lekce. Dvakrát Říhův tým vedl, ale zámořská mašina vždy stačila sešlápnout plyn. Hlavně v přesilovkách byli Kanaďané precizní, ze sedmi nabídek využila hned čtyři. Do půlky zápasu neviditelný Connor McDavid se utrhl jako lavina, hattrickem zametl s českými nadějemi. Dobré zprávy? Chemie mezi Pastrňákem a Krejčím funguje, obránce Gudas se už dostává do své obvyklé fyzické pohody.

Česko-Velká Británie 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Branky: 2. Voráček, 16. Nečas, 27. Hronek, 28. Kempný, 31. Kubalík, 32. Vrána, 49. Gulaš, 54. Jaškin.

Pasta dostal volno, takže se dostalo na třináctého útočník Dmitrije Jaškina. A Britové byli vhodným sparingpartnerem. Konečně klaply přesilovky, kde hlavní roli dostala Simonova formace „hlídaná“ Hronkem a Kempným na modré. Pětkrát skórovat při početní výhodě, to česká reprezentace nepamatuje. Gólman Pavel Francouz hlásí pohodové čisté konto.

Česko-Slovensko 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 21. Pastrňák, 24. Vrána, 47. Simon, 51. Chytil – 59. Tatar.

Lehce nervózní začátek, ovšem závěr dokonalý a dominantní. Minimum faulů, solidní přesilovka. A Pastrňák, den před svými 24. narozeninami, zase pálil. Jen Rittich, který naskočil místo odpočívajícího Francouze, přišel o nulu až těsně před třetí sirénou... I tak se play off přibližuje.

Česko-Dánsko 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 12. Vrána, 24. Jaškin, 30. Voráček, 43. Gudas, 49. Krejčí – 17. Ehler, 28. Frans Nielsen.

Opět s Rittichem v brance to bylo dobývání. Dánský odpor zlomil Říhův tým až ve třetí části zásluhou přesilovkové trefy Gudase.

Česko-Německo 3:2 v prodloužení (0:0, 2:2, 0:0 – 1:0)

Branky: 34. a 39. Pastrňák, 62. Krejčí – 22. a 28. Draisaitl.

Český kanón Pastrňák, nebo německá mašina Draisaitl. Takhle oba váleli už během nedohrané sezony v NHL a další show předvedli ve Švýcarsku. Na góly remíza, ztrátu ale počítá Pastrňák. V 55. minutě totiž dostal tvrdý krosček od německého obra Denise Reula a musel ze zápasu odstoupit. Následky střetu: lehký otřes plus vyražený zub. Do čtvrtfinále by ale měl nastoupit.

SKUPINA B (LAUSANNE)

1. Švédsko 19 bodů 2. Kanada 18 bodů 3. ČESKO 16 bodů 4. Německo 12 bodů 5. Slovensko 10 bodů 6. Bělorusko 6 bodů 7. Dánsko 3 body 8. Velká Británie 0 bodů

SKUPINA A (Curych)

1. Rusko 20 bodů 2. Finsko 18 bodů 3. Švýcarsko 15 bodů 4. USA 13 bodů 5. Lotyšsko 7 bodů 6. Norsko 5 bodů 7. Kazachstán 2 body 8. Itálie 1 bod



ČTVRTFINÁLE



ČESKO-Finsko 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky: 6. Kubalík, 12. Pastrňák, 32. Palát – 55. Granlund.

Žádný stres, stejně jako před rokem prošli Češi mezi čtyřku s přehledem. A po nejlepší výkonu na turnaji. Silné Finy nepustili k ničemu, hráli čistě, o čemž svědčí jen tři vyloučení. Mezi střelce se i bez zubu zapsal zase Pastrňák, po typické spolupráci s Krejčím, nicméně hvězdou byl Kubalík.

Rusko-Německo 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Branky: 6. Zadorov, 8. Provorov, 16. Tarasenko, 24. Malkin, 26. Radulov, 55. Zajcev – 29. Draisaitl, 38. Kahun, 47. Rieder.

Rusové prolétli skupinou. Jediný bod ztratili v bitvě s Američany, které udolali po nájezdech. A z Moskvy dorazilo tradiční zadání: zlatý návrat, vše ostatní bude bráno jako neúspěch. Krok číslo jedna zvládla sborná vcelku s přehledem. Z ledu vymazala německou palebnou mašinu Draisaitla a zbytek armády rozmetala hned v první třetině. Povedl se tah s ofenzivou podpořenou obránci, pod polovinu gólů se podepsali právě ruští beci. Po páté trefě přepnul Kudašovův tým na autopilota, nechal lehce vyniknout Draisaitla, dvakrát inkasoval v oslabení, nicméně v 55. minutě po Zajcevově nahození až téměř od červené vrátil soupeře zpátky do reality.

Švédsko-USA 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Kanada-Švýcarsko 5:4 v prodloužení (0:2, 2:2, 3:0 – 1:0)

SEMIFINÁLE

ČESKO-Švédsko 4:3 v prodloužení (0:1, 1:1, 2:1 – 1:0)

Branky: 42. a 49. Pastrňák, 38. Šimek, 62. Ondřej Kaše – 14. Ekman-Larsson, 24. Bäckström, 58. Nylander

Další Pastashow, další pochoutka. Švédové českou kometu střežili a čtyřicet minut úspěšně. Jenže v závěru jen přihlíželi, co český šikula všechno dovede. Navíc byli dost frustrovaní. Souboj o finále výtečně rozehráli, na Ekmana-Larssona z úvodní třetiny navázal v přesilovce Bäckström. Ještě před druhou sirénou však zapomněli na obránce Šimka, který si v přesilovce sjel k brance a úspěšně dorazil vyraženou Kubalíkovu pecku. Pak už to vzal do rukou Pastrňák. Nejprve se blýskl slalomem mezi třemi Švédy a bekhendem neomylně zavěsil. Následně si s Krejčím zahráli bago. V prodloužení na sebe jako magnet přitáhl dva soupeře, pro volného Kašeho už byla hračka překonat gólmana Markströma. Po osmi letech český hokej má jistotu medaile! Ale zlato chtějí všichni. I zraněná dvojka, obránce Šustr a útočné beranidlo Jaškin...

Rusko-Kanada 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Branky: 6. Panarin, 22. Kuzněcov, 55. Tarasenko, 58. Radulov – 26. Bergeron, 27. Scheifele, 44. Stamkos.

Skvělé akce, parádní góly, zvraty. Nic pro slabé nátury. Rusové se nenechali strhnout obrovským kanadským tempem, gólman Vasilevskij si během prvních pěti minut připsal šest zákroků! A dva z nich, proti kanadské superstar McDavidovi, byly excelentní. Nejprve vytěsnil ramenem bleskovou ráno mířící pod horní tyč, vzápětí v oslabení ustál bekhendový pokus o blafák. A právě při kanadské přesilovce překvapivě udeřila sborná. Panarin vystihl rozehrávku na modré a po úniku si vychutnal gólmana Priceho.

Ve druhé třetině přidal Kuzněcov po troufalé dorážce Ovečkinovy pumelice druhý gól, ani to ale kanadskou jízdu nepřibrzdilo. Když to nejde silou, půjde to ještě větší silou. V přesilovce zámořské komando předvedlo, co funguje v Bostonu. Z pravého kruhu vystřelil Scheifele, před brankou dováděl Marchand a Bergeron si jen počkal, až puk z mlýnice vypadne. A než se Rusové stačili vzpamatovat, bylo srovnáno. Dotěrný Scheifele obral za brankou oba nemotorné beky, hned vypálil na gólmana a ten si střelu srazil do sítě... Ve 44. minutě se kouč Kudašov ještě víc zpotil, když Stamkos téměř nepovšimnut projel přes celé hřiště a dokonal obrat.

Zámořské ostřelování tím neskončilo: Vasilevskij chytil dvě tutovky, pomohla mu horní tyč a musel si vydupat time out, aby se neuvařil. Bylo jasné, že jedna trefa může celé semifinále rozseknout. A skutečně přišla, ovšem na druhé straně... V 55. minutě Tarasenko pouze nahodil na kanadskou branku, aby mohl vystřídat... Puk po odrazu před Pricem náhle změnil směr: 3:3. To však nebyl poslední šok, který Kanada zažila a pod který se podepsal Price. Chybnou rozehrávkou daroval volného Radulovovi jeden z nejjednodušších gólů kariéry. Žádné prodloužení, žádné nájezdy.

Produktivita MS 2020 před finále Česko - Rusko

1. David Pastrňák 9 19 (11+8) 2. Nikita Kučerov (Rusko) 10 18 (9+9) 3. Alexandr Ovečkin (Rusko) 10 17 (10+7) 4. David Krejčí 10 17 (4+13) 5. Connor McDavid (Kanada) 10 16 (9+7) 6. Mika Zibanejad (Švédsko) 10 15 (8+7) 7. Erik Karlsson (Švédsko) 10 15 (3+12) 8. Jakub Voráček 10 13 (3+10) 9. Artěmin Paranin (Rusko) 10 12 (6+6) 10. Dominik Kubalík 10 11 (6+5)

ČESKO SESTAVA NA MS 2020

BRANKÁŘI

Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL)

3. 6. 1990 (29 let)

Bilance v sezoně NHL: 34 zápasů/průměr 2,41/úspěšnost 92,3

Bilance v reprezentaci: 56 zápasů/průměr 2,13/úspěšnost 90,82

David Rittich (Calgary Flames/NHL)

19. 8. 1992 (27 let)

Bilance v sezoně NHL: 48 zápasů/průměr 2,97/úspěšnost 90,7

Bilance v reprezentaci: 7 zápasů/průměr 1,99/úspěšnost 92,19



OBRÁNCI

Michal Kempný (Washington Capitals/NHL)

8. 9. 1990 (29 let)

Bilance v sezoně NHL: 58 zápasů/18 (3+15)

Bilance v reprezentaci: 62 zápasů/28 (6+22)

Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL)

2. 11. 1997 (22 let)

Bilance v sezoně NHL: 65 zápasů/31 (9+22)

Bilance v reprezentaci: 29 zápasů/21 (7+14)

Radko Gudas (Washington Capitals/NHL)

5. 6. 1990 (29 let)

Bilance v sezoně NHL: 63 zápasů/15 (2+13)

Bilance v reprezentaci: 43 zápasů/14 (5+9)

Radim Šimek (San Jose Sharks/NHL)

20. 9. 1992 (27 let)

Bilance v sezoně NHL: 48 zápasů/9 (2+7)

Bilance v reprezentaci: 40 zápasů/11 (6+5)

Jan Rutta (Tampa Bay Lightning/NHL)

29. 7. 1990 (29 let)

Bilance v sezoně NHL: 33 zápasů/7 (1+6)

Bilance v reprezentaci: 49 zápasů/14 (5+9)

Libor Hájek (NY Rangers/NHL)

4. 2. 1998 (22 let)

Bilance v sezoně NHL: 5 zápasů/1 (1+0)

Bilance v reprezentaci: 2 zápasů/1 (0+1)

Andrej Šustr (Kunlun Red Star/KHL)

29. 11. 1990 (29 let)

Bilance v sezoně KHL: 48 zápasů/9 (2+7)

Bilance v reprezentaci: 10 zápasů/4 (2+2)



ÚTOČNÍCI

David Pastrňák (Boston Bruins/NHL)

25. 5. 1996 (24 let)

Bilance v sezoně NHL: 70 zápasů/95 (48+47)

Bilance v reprezentaci: 38 zápasů/21 (11+10)

David Krejčí (Boston Bruins/NHL)

28. 4. 1986 (34 let)

Bilance v sezoně NHL: 61 zápasů/43 (13+30)

Bilance v reprezentaci: 43 zápasů/34 (11+23)

Ondřej Kaše (Boston Bruins/NHL)

8. 11. 1995 (24 let)

Bilance v sezoně NHL: 55 zápasů/24 (7+17)

Bilance v reprezentaci: 9 zápasů/6 (1+5)

Jakub Voráček (kapitán) (Philadelphia Flyers/NHL)

15. 8. 1989 (30 let)

Bilance v sezoně NHL: 69 zápasů/56 (12+44)

Bilance v reprezentaci: 92 zápasů/77 (18+59)

Filip Chytil (NY Rangers/NHL)

5. 9. 1999 (20 let)

Bilance v sezoně NHL: 60 zápasů/23 (14+9)

Bilance v reprezentaci: 32 zápasů/8 (4+4)

Jakub Vrána (Washington Capitals/NHL)

28. 2. 1996 (24 let)

Bilance v sezoně NHL: 69 zápasů/52 (25+27)

Bilance v reprezentaci: 18 zápasů/12 (7+5)

Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL)

21. 8. 1995 (24 let)

Bilance v sezoně NHL: 68 zápasů/46 (30+16)

Bilance v reprezentaci: 75 zápasů/54 (28+26)

Dominik Simon (Pittsburgh Penguins/NHL)

8. 8. 1994 (25 let)

Bilance v sezoně NHL: 64 zápasů/22 (7+15)

Bilance v reprezentaci: 44 zápasů/28 (10+18)

Milan Gulaš (Škoda Plzeň/ELH)

30. 12. 1985 (34 let)

Bilance v sezoně extraligy: 52 zápasů/76 (35+41)

Bilance v reprezentaci: 63 zápasů/23 (7+16)

Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL)

15. 1. 1999 (21 let)

Bilance v sezoně NHL: 64 zápasů/36 (16+20)

Bilance v reprezentaci: 18 zápasů/11 (5+6)

Radek Faksa (Dallas Star/NHL)

9. 1. 1994 (26 let)

Bilance v sezoně NHL: 66 zápasů/20 (11+9)

Bilance v reprezentaci: 28 zápasů/10 (2+8)

Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL)

28. 3. 1991 (29 let)

Bilance v sezoně NHL: 69 zápasů/41 (17+24)

Bilance v reprezentaci: 30 zápasů/10 (4+6)

Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL)

23. 3. 1993 (27 let)

Bilance v sezoně KHL: 58 zápasů/63 (31+32)

Bilance v reprezentaci: 41 zápasů/30 (12+18)