Ruští mladíci nezvládli zápas v Česku! Rozpoutali bitku, pustili se i do diváků

Rusové přitom v předchozích dvou duelech jednoznačně dominovali. Vyhráli 4:1 a 5:0, navíc dobře vstoupili i do posledního měření sil. Česká, oslabená sestava v čele s trenérem Aloisem Hadamczikem prohrávala 0:1 i 1:2, ale dokázala se z nepříznivé situace vymanit. Zásluhou vydařené druhé třetiny obrátila skóre a vedla.

Konec zápasu by snad ale i za výhru radši vyměnila.

Sborná totiž předvedla na ledě pořádnou "show", myšleno v nejnelichotivějším možném smyslu. Už během první třetiny teatrálně upadl Jegor Spiridonov po vymyšleném faulu, avšak proti událostem z šedesáté minuty to byl jen slabý odvar.

Ruští hokejisté do 18 let nezvládli závěr přípravného zápasu s Českem. Hráči na tribuně, kteří nehráli, se dokonce porvali s pořadateli a fanoušky







12 zobrazit galerii

Za stavu 5:3 se Rusové v čase 59:50 prosadili. Kotouč přešel brankovou čáru, nicméně Ilja Nikolajev ještě předtím tvrdě sestřelil Radka Mužíka a od hlavního arbitra vyfasoval nekompromisní, ale zasloužený trest ve hře za faul kolenem. Po buly se téměř okamžitě vrhl Daniil Gutik po Jakubu Rychlovském a na ledě se strhla hromadná bitka.

„Do konce zápasu zbývalo asi deset vteřin. Šli jsme na buly do útočného pásma, Jonáš Peterek ho vyhrál a poslal puk mně. Já jsem nahodil za bránu, otočil jsem se a najednou na mě Rusové naskákali a začali mě mlátit," ohlížel se za incidentem útočník Jakub Rychlovský. „Kluci se mě jeli zastat. Já už jen ležel na zemi a byla z toho hromadná bitka," dodal střelec čtvrtého gólu Hadamczikových svěřenců.

Češi se na ledě spíš jen bránili, to však Rusy od ničení nezastavilo, ba naopak. Do potyčky se zapojili i náhradníci, kteří seděli celý zápas na tribuně. Na pomoc fanouškům přispěchala ochranka, ale jeden z diváků se přesto dostal přes obranný val a s jedním z ruských mladíků si vyměnil pěstní políčky.

„Nejhorší bylo, že když nehrající Rusy začala odtahovat ochranka, jezdili jim na pomoc i hráči z ledu. Vše se ale nakonec uklidnilo," pokračoval Rychlovský.

Soudruh prezident a jeho sovetsti podrztaskove by nebyli radi...trosku se nam to cesko sovetske pratelstvi dneska v pribrami zvrtlo...czeu18-rusu18 5-3... pic.twitter.com/U3n1iQMaFL — Dallas Stars (@dallasstars93) October 14, 2018

Pořadatelé vyhnali ruské mladíky v civilu do kabin a zápas se přece jen dohrál. Bez dalších konfliktů se obešlo i následné podávání rukou, každopádně závěr i tak nechal nad přípravným duelem pořádnou pachuť.

„To, co se stalo v posledních dvou minutách, asi jen tak někdo nezažil. Po napadení Jakuba se strhla obrovská bitva mezi oběma lajnami na ledě. Utvořily se dvojičky a lítaly pěsti. Když už to vypadalo, že se vše uklidnilo, začalo se pět nehrajících Rusů rvát s pořadateli u trestných lavic. To vážně asi jen tak někdo neviděl," přemítal gólman Lukáš Pařík, jenž měl celou událost jako na dlani.

V zápase nakonec sudí rozdal celkem 168 trestných minut. Tresty do konce zápasu obdrželi Jan Mlčák, Adam Raška, Daniil Gutik, Vasilij Podkolzin a již zmiňovaný Ilija Nikolajev, který byl i přes svůj nevybíravý zákrok vyhlášen jako nejlepší hráč Rusů.

„Byla to ostuda Rusů a hokeje samotného. Každopádně poslední čtyři vteřiny se dohrály v klidu, oba týmy si podaly ruce a my jsme si pak užili zasloužené radovačky po zápase," zakončil český gólman. Závěr jako ze špatné béčkové komedie naštěstí nikomu zdravotně neublížil. Sborná měla navíc při odchodu do autobusu co dočinění s policejní hlídkou.