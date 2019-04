Hadamczik před MS do 18 let: Juniorská liga na to tempo hráče nepřipraví | iSport.cz

Tým pro mistrovství světa ještě nemá Alois Hadamczik ve finální podobě. Jednak čeká, jestli za mořem bude pokračovat v play off Jaromír Pytlík, jednak vyhlíží, kdy skončí juniorská extraliga. „Naše liga běží dál, ale nemá cenu se s tím trápit. Je to běžná věc. Ve Finsku a Švédsku se hraje ještě déle, jenom v Rusku nařídili, že 28. března musí přijet úplně všichni,“ říká patnáct dní před startem turnaje, který se odehraje ve Švédsku.

Máte v sobě nastavenou metu, s jakým výsledkem budete spokojený?

„Cíle máte vždycky nejvyšší. Musíte je tak mít nastavené. Kdybychom postoupili ze čtvrtfi nále, byl by to slušný turnaj. Ale největší úspěch je vždycky medaile. Známe sílu Rusů, Ameriky i Kanady. Nechtěl bych ale, aby se Česká republika jezdila jenom zúčastnit. Nemůžeme si říkat, když skončíme čtvrtí, pátí, šestí, že je to úspěch. Není. S hráči jsme měli důrazné pohovory, že zápasy se musí hrát v extrémním nasazení. Nemůžeme se vymlouvat, že nám extraligu hraje čtyřiadvacet týmů a kluci nemají tempo. Je to zkrátka fakt. My je v přípravě tlačíme do maximálního nasazení, bavíme se o chybách. Základem je, že se musíme naučit hrát ve vysokém tempu, jedině tak máme šanci uspět. Chceme mít ambice, morálku, vůli. S tím na mistrovství světa pojedeme.“

Věříte, že takhle budou opravdu uvažovat i vaši hráči?

„Jim říkáme, že jdeme vyhrát každý zápas, od toho se všechno odvíjí. Tréninky na soustředění, které teď skončilo, jsme měli dost ostré, každé odpoledne kluci mezi sebou hráli zápas. Platí pořád ta samá věc: abychom mohli uspět, tlačíme hráče do maximálního úsilí. Nejsem přesvědčen, že juniorská extraliga se čtyřiadvaceti týmy připraví hráče do tempa, které potřebuje mezinárodní hokej.“

Momentálně vrcholí juniorská extraliga. Jak se vám vlastně zamlouvá její úroveň?

„Byl jsem se o víkendu podívat v Třinci na semifinále. Tenhle zápas měl nasazení i vůli. Ale pořád je potřeba vidět, že když v takovém tempu hrajete šedesát zápasů za rok, dá vám to něco úplně jiného, než když jich tam je jenom pár. Viděl jsem hrát Halifax (QMJHL v Kanadě), byli tam i kluci o tři roky starší a zápas měl úplně jiné tempo. Je pak logické, že hráči jsou zvyklí hrát na jiné úrovni plus pod tlakem, když na vás chodí pět tisíc lidí. Svaz se tím vehementně zabývá, chce situaci vylepšit a snížit počet týmů v mládežnických soutěžích. Tohle je taky jediná cesta, abychom neměli takový odstup od ostatních zemí.“

U mládežnických kategorií se poslední roky řeší hlavě nedostatek ofenzivních beků. Máte pocit, že se něco mění?

„Vzali jsme si k sobě Marka Židlického, odborníka na tuhle disciplínu, bývalého skvělého hráče. A ano, víme, že se s obránci pracuje málo. Bruslit a mít nasazení? To nestačí. Založení útoku, práce na útočné modré, obratnost a podpora útoku pohybem, jako mají Švédi, nám chybí. Ale teď je těsně před mistrovstvím, šli jsme do toho a nemá cenu se na nic vymlouvat. Musíme tým připravit tak, aby měl co nejlepší výkonnost. Uděláme všechno pro to, aby to tak bylo, a těmhle klukům věříme. Kdybychom se chtěli bavit o problematice českého hokeje, bylo by to na dlouho, a ne na nominační tiskovce k mistrovství světa. Máme tým a chceme uspět.“

Váš pohled na práci s mladými hráči přijde po mistrovství světa?

„Určitě. A jsem k tomu přístupný. V tuhle chvíli ale chceme naše kluky tlačit výš, aby měli sebedůvěru, teď je pro nás důležitý turnaj. Ano, zhruba čtyři roky jednám se zástupci svazu, že by soutěže v Česku měly být jiné. Ale dejme si prostor po mistrovství, pak se o tom budeme bavit. Nezříkám se zodpovědnosti, vůbec. Ponesu ji.“

S týmem jste odehrál turnaj v Soči, Hlinka-Gretzky Cup v Kanadě. Máte reálný odhad, jaká je síla téhle generace?

„Reálný odhad může udělat ekonom, kudy se bude ubírat vývoj ve světě financí. Ale každý hokejový zápas se dá vyhrát i prohrát. Záleží na dost okolnostech, klidně porazíte Rusko a Finy a pak dostanete hodně gólů s Amerikou, nebo to může být naopak. Předchozí turnaje jsou jen pomůckou pro nás, který z nich byl špatný, dobrý a proč. My musíme vybrat hlavně tým. Nechceme udělat ostudu a vymlouvat se na něco.“

Tohle bývá občas takový švýcarský model. Nemají na dospělých mistrovstvích světa nejlepší hráče, ale možná nejlepší tým. Proto hráli dvakrát finále. Cesta i pro vás?

„U Švýcarů je zajímavá ještě jedna věc. Jdou nahoru, jak stárnou. V nižších kategoriích je porážíme a pomalu ve dvacítkách máme problém. Ale zase, zabíhali bychom někam, kam teď nechci. Museli bychom se bavit o struktuře mládežnických soutěží, aby se něco změnilo. Není možné, abychom už víc jak deset let neměli medaili s dvacítkou. V kategorii do patnácti let můžeme světu konkurovat, v dorostu a juniorce nám to utíká.“

Plný toho tématu ale vyloženě jste.

„Mám k tomu co říct a rád bych to i udělal. Někdo ten pohled musí chtít slyšet, což je další věc. Jsem třeba zastáncem toho, že musíme mít extrémně kvalitní juniorku, a to se může stát, jenom když budeme mít v extralize čtrnáct týmů. Vždyť kluci se musí dívat jen do kabiny áčka. Pamatuju si Havláta, Pletku, Marka, Kubinu a další. Nedívali se do kabiny Frýdku nebo Havířova. Chtěli hrát extraligu, být v áčku.“

Zatímco teď může hrát elitní mládežnickou soutěž i průměr a z průměru skvělí hráči rostou těžko. Tak to myslíte?

„Nadáváme tady na trenéry v extralize, že nestaví mladé kluky. Ale kdybyste jim připravili v juniorce kluky o dvacet procent lepší, budou to mít snadnější je zabudovat. Teď máme před sebou týden v Kravařích, dva zápasy se Slovenskem, chystáme se na mistrovství světa. Pojďme si přát, aby se český hokej mohl radovat z nějakého úspěchu.“

Jak jste si vlastně sedl s teenagery? Vám je 66 let, jejich humor chytáte?

„Celý život se pohybuju mezi mladými lidmi, tohle není takový problém. Jasně, někdy pro ty kluky máte pochopení, jindy jim musíte říct, jestli jsou některé věci smysluplné. (usměje se) Oni jsou v kolektivu živelní, takže občas je musí člověk, který něco zažil, upozornit, že hokejistu dělá třeba dobrá přihrávka. Ale jinak se mi s klukama dělá dobře. Respektují názory, mají správně uvolněnou morálku, že se s nimi zasmějete. Taky ale poznají, kdy je potřeba se hecnout a makat. Tréninky mají svůj náboj. Věřte mi, že máme teď oči na stopkách, díváme se doleva, doprava a chceme vybrat ten nejlepší tým pro mistrovství.“

Co by měl ale říkat třeba trenér ve Švédsku.

„Je pravda, že my nemáme třicet stejných výborných hráčů. My ho musíme sladit tak, aby každý vzal svoji roli. Bohužel i u mladých kluků najdete typy, které svoji roli nevezmou. Přitom v dobrém týmu musí být i dobří náhradníci, to platilo vždycky a nic se na tom nemění. Hráč, který vyskočí, když dáme gól, tvoří výbornou partu. Ale ten, který sedí na střídačce, protože je naštvaný, že nebyl na ledě? To je špatně.“

Takové věci sledujete i při tvorbě týmu pro šampionát?

„Taky, prošel jsem si hodně týmy, budovali jsme třeba Třinec od druhé národní ligy, který prošel až do finále extraligy. Troufnu si říct, že vím, co tým potřebuje. Musíme tam mít nejen hráče, kteří umí hlavou, ale i ty, kteří přitvrdí. Plus samozřejmě kluky, kteří umí tvořit kolektiv.“