České hvězdy v Břeclavi: hráč pro TOP 10 draftu a další esa budoucnosti

Které české hvězdy zazářily na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi? • FOTO: Koláž iSport.cz Když máte vybrat sedm nejlepších hráčů po extrémně povedeném turnaji? Krásná práce. Ale zároveň taky dost fuška. Protože byste chtěli popsat klidně o deset borců víc. Zásadní totiž není, že česká osmnáctka šla na Hlinka Gretzky Cupu do finále s Kanadou, kde padla až v prodloužení. Klíčová je cesta, jak se tým prezentoval: žádná souhra okolností, vyloženě zasloužená věc! Tady je sedm borců, kteří nás zaujali nejvíc.

Adam Benák Plzeň

útočník

zápasy/body: 5/9 (2+7) Velké hráče dělají i malé věci. Čeho jsme si všimli v Břeclavi? Tak předně zápas se Švédskem ve skupině začala jeho chyba. V klidu ji pak sám pojmenoval, hned po zápase se zdrbal, že hrál zle. Kiksy a špatné zápasy vždycky přijdou. Pokud má ale tak talentovaný hráč vysokou míru sebereflexe? Poučí se z nich. Občas připomínal začátky Patricka Kanea, který jako menší hráč kvedlal s pukem, změnil směr, na pětníku vás oblafl. Technicky dominantnějšího hráče jsme v českých výběrech dlouho neviděli. Ne, ani Martin Nečas nebyl tak výrazný. Věci typu: vyhraju buly dopředu - padne gól, lakrosový Michigan, utajené nahrávky, měnění tempa hry? Nádhera.

Adam Titlbach Plzeň/Vancouver Giants (WHL)

útočník

zápasy/body: 5/8 (5+3) Výborný bruslař taky ukázal, že dovede být produktivní, využívat šance, do kterých se dostane, zapojit se do kombinace. Pokud o něm skauti z NHL nebyli přesvědčeni, teď si ho zakroužkovali, že určitě má smysl ho sledovat. Má handicap v defenzivě, ale to je u hráčů v tomto věku a s danými schopnostmi pořád celkem běžné. Ke kariéře přistupuje pragmaticky. Když se bortil Chomutov, odešel do Plzně, kde se posunul, jak plánoval. Po roce a půl se vydá za moře. Bude hrát za Vancouver Giants a na soupisce s ním budou dva o dvacet cm vyšší borci, které draftovalo Calgary (Honzek a Lipinski). Musí si urvat místo v prvních formacích, zaujmout. Víte co? Opravdu má čím.

Adam Jiříček Plzeň

obránce

zápasy/body: 5/3 (0+3) Čeká se od něj, že by měl mířit do prvního kola draftu. Na turnaji tyhle vyhlídky jen potvrdil. Má všechno, co od obránce potřebujete. Sebevědomě zaveze puk, udělá kličku, klidně projde do útočné třetiny sám, navíc se vůbec neštítí fyzické hry. Pokud se nějak zásadně nezasekne, už teď si děláte zelenou fajfku: jeho si při draftu vybrat můžete, neprohloupíte. Navíc má určitou výhodu, že se do něj zamiloval respektovaný expert Craig Button z TSN. Společně s ostatními odborníky bude během sezony klasicky vydávat žebříčky a teď pronesl, že Adam Jiříček je na tuty hráč pro TOP 10 draftu. Podobně ho před rokem zaujal Eduard Šalé. Hodí se mít na své straně takovou personu.

Jakub Fibigr Vítkovice/Mississauga (OHL)

obránce

zápasy/body: 5/2 (1+1) Nevypadá jako dravec, ze kterého by se měl vyklubat obránce typu Karlssona nebo Makara. Nevozí puky tam a sem, nehraje na hraně. Čím tedy tak zaujal? Na druhou stranu jde o hráče, který v Břeclavi měl opravdu silné momenty na obou stranách hřiště. Využijete ho na přesilovce, nebojíte se ho do hry poslat, když bráníte. Puk vyveze, případně nahraje, vyhození je u něj až jako poslední možnost. Zaujme, jak při svém věku dovede střílet tak, aby se jeho pokusy daly dobře tečovat. Asi si vybavíte, jak padl klíčový druhý gól v semifinále s Finy. Popadl na modré puk, využil clony, soupeři udělal kličku a jeho bekhend líznul Adama Jecha. Konstruktivní hráč! Stěhuje se za oceán.

Petr Sikora Třinec

útočník

zápasy/body: 5/4 (1+3) Kdybyste hledali hráče, od kterého by se měl snažit hodně okoukat, napadne vás Tomáš Plekanec. Sikora působí velmi zajímavě při napadání soupeřovy rozehrávky, dovede číst záměry beků soupeře, zničehonic zabrzdí, vypíchne nahrávku. Je i silný na vhazování, dobře si plní práci při oslabení. Jenže není jen čistě defenzivní centr, má i schopnosti, kterými dovede podpořit ofenzivu. V české sestavě plnil roli obousměrného centra, tedy dost práce na obou stranách kluziště. Tady připomínáme jednu velkou lahůdku. Proti USA přijal puk čelem k mantinelu, rychle se otočil, udělal dva kroky, přes padajícího beka našel žabkou Kose, který dal gól z první. Bavil vás.

Ondřej Kos Ilves Tampere (Finsko)

útočník

zápasy/body: 5/5 (3+2) Na poměry národního týmu byl se 185 cm nadprůměrný čahoun. Neřešte chybu, po které dala Kanada ve finále gól. Na někoho to zkrátka v takovou chvíli padne. Celkově odehrál ale náramný turnaj. Upoutá vás velkou energií, chutí neustále jezdit, navíc dovede rychle nabrat velmi slušnou rychlost. Občas vás až napadlo, že má opravdu hodně blízko k dospělému hokeji. Využívá svoje tělo při napadání, zaujme vás i tím, že s ohledem na své ofenzivní schopnosti je velmi slušně využitelný i při oslabení. A pokud bude dál zlepšovat svoji už tak dobrou střelu? Mělo by jít o hráče, kterého jednou uvidíme v NHL. Na posledním MS do 20 let hrál výborně starší bratr Jakub.