Mladí Češi ve světě: Becher válí, Port má fitko. A první od Matthewse!

Video se připravuje ... V nové sezoně budeme víc sledovat mladé české hráče, kteří hrají v cizině i v Česku. Tady je první seznam zajímavostí o hokejovém talentu. Skvělý je Becher a Port má svoje fitko! Prezident svazu Alois Hadamczik emotivně hlásá, že hokejisté mají zůstat doma, protože se na ně budou moci chodit dívat prarodiče. Ale víte, jakou má hokej v Kanadě výhodu? Prarodiče si pustí doma v obýváku přenos, zatímco v juniorské extralize horko těžko lovíte gólmanské statistiky. Musíte být Sherlock Holmes, abyste je našli. Ale klid, poradíme.

Jedenáctkrát Becher! Když se podíváte na bodování kanadské juniorky WHL, máte chuť jít dělat před dům radostí kotrmelce. Sice jen čtyři zápasy, ale stejně... Druhý v produktivitě celé soutěže je Ondřej Becher (19 let) s 11 body (2+9). Na videu si můžete prohlédnout jednu z jeho parádních gólových nahrávek. Doma si za Havířov zahrál první ligu už v šestnácti, teď mu začíná druhá sezona za Prince George ve WHL. Z téhle ligy čekejte asi největší přísun informací, celkem tady hraje 24 Čechů.

Libo večeře, pánové? Moncton patří mezi bohaté kluby v QMJHL. Jak to cítí hráči? Ne, zapomeňte na miliony na účtu, jde teprve o teenagery, klub se o své hráče snaží postarat jinak. Třeba cestou z venkovního zápasu se konala týmová večeře, kde každý hráč dostal humra. A per se s ním, jak umíš! Hlavního chodu se účastnili i dva čeští nováčci v klubu Sebastian Glas (16) a Aleš Zielinski (17). Oba si připsali první body v soutěži, Glas vstřelil gól, Zielinski má nahrávku.

Fibigr střílí, Fibigr do TOP 100 Pamatujete si z ho z Hlinka-Gretzky Cupu, Jakub Fibigr je sedmnáctiletý obránce, který hrál za Vítkovice a v létě se přesunul do Missiasugy v OHL. Po osmnácti sekundách druhého zápasu napálil puk od modré a dočkal se prvního gólu za mořem. V zámoří si ho chválili už po kempu, obdivovali jeho pohyb i nahrávku. „Myslím, že je to hráč, který udělá přes 40 bodů a měl by mířit do TOP 100 draftu,“ nechal se slyšet Brock Otten, jeden ze skautů webu McKeenshockey, který se zabývá prospecty.

Fitko podle Vojtěcha Porta! Z velkého kempu Anaheimu se Vojtěch Port (18) vrátil zpátky do Edmontonu ve WHL. A fialové na bílém stojí, že dělá skvělou práci. V klubu mají hezkou tradici, že kdo vyhraje na startu kempu fyzické testy, tak jeho jméno nese pak fitko. No a český bek byl král! Už v minulé sezoně ukazoval zajímavý progres, bodoval svojí skvělou prací na modré čáře, utajenou nahrávkou. V létě se výborně připravil. V testech třeba na jedné noze skočil 234 cm, sounož 292 cm a na bench zvedl 52 kilo. Vyzkoušejte!

Titlbach v nájezdech: Umím! V Plzni se dobře koukalo na souhru Adama Titlbacha (17) s Adamem Benákem (16). První ale vyrazil po Hlinka-Gretzky Cupu do WHL. No a moc dlouho netrvá, aby přesvědčil okolí, co dovede. Puk za první zápasový gól má. Vytáhl se proměněným trestným střílením. Hodil rameny, rozjel rychlou práci rukama, připravil si brankáře a náramně zavěsil. A pak ta oslava a hecování narvané haly? Gesto sebevědomého chlapa. Po třech zápasech má za Vancouver Giants 3 body (2+1).

Humeník nebyl jen objev na náhodu Na Hlinka-Gretzky Cupu nezaujal tak extrémně silně jako Adam Benák, ale i další šestnáctiletý český poklad Matyáš Humeník upoutal. Křídlo z Českých Budějovic ukazuje sílu i v juniorské extralize. Na čele produktivity jsou samí devatenáctiletí útočníci, on je s 16 body (5+11) první z mladších hráčů. Minulý rok exceloval v extralize dorostu, kde si udržel průměr dva body na zápas, on spíš střílel, Samuel Drančák nahrával. Souhra má stejnou chybu jako Benák + Titlebach, už není. Drančák odešel do WHL, kde ve třech zápasech zatím nebodoval.

Z kempů NHL do brány WHL Ve WHL působí i dva čeští brankáři, start měli parádní. Lukáš Matěcha (18) si vyzkoušel nováčkovský kemp Detroitu, ale pak se bývalý brankář Pardubic připojil k týmu Try-City Americans, kde do minulé sezony válel Jakub Suchánek. No a Matěcha se zapsal tak, že ho po siréně jel celý tým objímat, pochytal 38 z 39 střel a pomohl k výhře. Jan Špunar (19) se účastnil kempu Montrealu a pak hned vychytal výhru Portlandu, kdy ukryl 17 střel z 18. S Markem Alscherem by měli patřit k lídrům týmu.

První zápas, hned kouzla Po dvou ročnících ve Finsku odešel Adam Jecho (17) do WHL, kde ho čeká sezona s Vojtěchem Portem za Edmonton. Skoro dvoumetrový habán se bude potkávat i s Ladislavem Šmídem, který v klubu pracuje na rozvoji mladých hráčů. Jecho při dobré sezoně klidně může mířit do prvního kola draftu NHL a v klubu si odbyl klasické nováčkovské kolečko při bruslení před plnou halou. Dobrá zpráva je, že na gól nečekal dlouho, hned při premiérové divočině a výhře 8:5 se trefil dvakrát. Jen pak třikrát zůstal na suchu.

Felcman je první od Matthewse! Švýcarskou ligu dospělých si zatím zahrálo jen pět hráčů, kterým ještě nebylo devatenáct. Úzký seznam, že? Najdete na něm navíc jen jediného cizince, útočníka Jiřího Felcmana. Střihl si dva zápasy za Langnau. „Odvedl výbornou práci, navíc když nastoupíte jako střední útočník, je to všechno, jen ne při premiéře snadné,“ chválil ho sportovní ředitel klubu Pascal Müller. Největší poklona přijde ale teď. „Felcman je nejpozoruhodnějším cizincem U20 ve Švýcarsku od sezony 2015/2016, kdy zde hrál Auston Matthews,“ uvedl redaktor Blicku Marcel Allemann.