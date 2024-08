Sýkorův syn v dresu USA na Hlinkovi. Mohl hrát za Čechy, proč to nevyšlo?

Dočkal se velké pocty. Sedmnáctiletý Nicolas Sýkora se stal součástí národního týmu USA na dnes startujícím Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu. A hned v pondělí v noci (23:30 SEČ) se podle všeho dočká pikantní premiéry. Syn dvojnásobného mistra světa a dvojnásobného držitele Stanley Cupu Petra Sýkory by měl nastoupit proti českému výběru. Proč to není opačně? Mohlo být, ale není.

Geny se nikam daleko nezakutálely, jen co je pravda. Petr Sýkora patřil k nejschopnějším českým střelcům v NHL na přelomu tisíciletí a v první dekádě nového. V živé paměti zůstávají jeho neotřelé akce s Patrikem Eliášem, s New Jersey vyhrál nejslavnější hokejový pohár v roce 2000, další přidal o devět let později s Pittsburghem po boku Sidneyho Crosbyho. K tomu připočítejte zlato na MS v Lillehammeru 1999 a ve Vídni 2005. V elitní zámořské lize nastřílel 323 gólů, což je šestý nejvyšší počet hráče s českým pasem.

Nicolas Sýkora má šanci jít v otcových stopách. Talentu má na rozdávání, to by si ho jinak nevšimli zástupci americké hokejové federace, kteří jej vybrali na prestižní HGC, první velkou mezinárodní akci kategorie U18, na níž nikdy nechybí vlivní lidé z klubů NHL, mraky skautů. Právě tady se činí důležité kroky pro vstupní draft NHL.

Sýkora junior se narodil v Roselandu ve státě New Jersey, kde se jeho rodiče usídlili a odkud táta Sýkora podnikal výjezdy za svou kariérou. Synovi se věnoval odmala, na léto jej vozil domů do České u Brna, kam hokejistova rodina zakotvila na prázdniny. Společně vyráželi na zdejší letní hokejové kempy. Až do letošku, kdy nominace na prestižní turnaj změnila plány.

Z malého Nikyho, kterému se v tuzemsku věnovali šikovní skills kouči, je najednou téměř dospělý chlap. Především ale útočník s hodně zajímavým potenciálem.

„Niky má celou řadu předností, z těch klíčových bych jmenoval