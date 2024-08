Znovu stříbrné slzy. Náš hokej si doma zbytečně pomlouváme, vadí kouči

Před rokem utírali slzy v Břeclavi, nyní v Edmontonu. A znovu po těsně prohraném finále s Kanadou. Čeští junáci však poslali z Kanady výtečný vzkaz domů: přehrávali severské velmoci, výsledkově předčili i výběr USA, zátaras přišel až na poslední překážce, tým do 18 let ve finále prestižního Hlinka Gretzky Cupu padl v neděli nad ránem s domácí družinou 1:2. „Kluci odehráli parádní turnaj,“ pochvaloval si hlavní kouč David Čermák bezprostředně po akci.

V rozhovoru pro iSport.cz rozebral nejen „letní mistrovství světa“, ale odkryl i svůj jasný názor na výchovu českých hokejistů u nás doma. „Hlavní věc je trénink a práce, nejde tolik o to, kolik máme týmů v juniorské extralize,“ říká narovinu a poukazuje na hodně nepříjemný dopad některých odchodů mladých reprezentantů za oceán. „Ten pocit, že v zámoří a na severu Evropy dělají všechno líp než my, tak já ho rozhodně nemám,“ zdůrazňuje David Čermák.

Na místě je gratulace k hodně povedenému turnaji, co se vám po něm honí hlavou?

„Vím, že teď jsou kluci hodně zklamaní, hrozně moc si přáli vyhrát, ale já se na to dívám víc z nadhledu. Myslím, že si z téhle akce mohou hodně vzít. Když se zpětně podívám na finále s Kanadou, rozhodla první třetina. Oni na nás vletěli, byl znát náš respekt. Dostali se do dvougólového vedení, což rozhodlo. Od druhé třetiny jak nám, tak Kanadě docházeli síly, z obou stran to byl poměrně neurovnaný hokej. Musíme brát v potaz, že šlo o šestý zápas v osmi dnech, což je síla. Nešlo už hrát tak kvalitní a pohledný hokej jako v předchozích utkáních, postrádali jsme energii na otočení skóre. Možná, kdyby snížení na 1:2 přišlo dřív, mohla na Kanadu padnout nějaká nervozita, takhle to bylo pozdě.“

Celkově však musíte být spokojený, nebo ne? Proti Finům či Švédům jste dominovali, šlo vidět, jak si jdete za vítězstvím, některé kombinační akce byly prvotřídní. Navíc jste působili jako vynikající parta.

„Musím souhlasit. Klukům jsme upřímně poděkovali, vedli si výborně. Ze šesti zápasů jsme pět vyhráli, navíc proti těžkým soupeřům. I když jsem někde četl, že zas tak dobří nebyli… (usmívá se) Ale za mě, Finové se Švédy vypadali výborně, Němci se oproti loňsku o dost zvedli. Kluci odehráli parádní turnaj, teď se ještě poučit z finálové porážky. Hlavně nesmí přestat pracovat, čas na odvetu přijde. O hráčích Kanady lidi a skauti NHL říkají, že to budou hvězdy příštího draftu, já ale mezi nimi a našimi kluky zas tak velký rozdíl nevidím. V současné sobě určitě ne.“

Je ze všeho nejcennější herní projev českého týmu? K vidění nebyla žádná defenzivní vyčkávaná a spoléhání se na kliku, naopak usilovné dobývaní a víra ve vlastní síly.

„My takhle chceme hrát. Stejně jsme chtěli hrát i loni, jen v tom pokračujeme. Což obnáší diktování hry, snaha být co nejvíc aktivní, vše podpořené výborným bruslením. Nechceme na nic čekat.“

Pídili jste se po tom, proč v Edmontonu chodily velmi slabé návštěvy na Hlinka Gretzky Cup?

„Prý to takhle tady bývá každý rok. Trochu mě zklamalo, že ani na finále nepřišlo víc lidí.“

Nejvíce sledovaným českým hráčem byl Adam Benák, jenž zazářil už loni v Břeclavi, letos prokázal další progres, byť měl za sebou strastiplnou sezonu v Plzni a chvílemi to nevypadalo vůbec dobře směrem do budoucna. Vrátili jste ho zpátky?

„Adam odehrál loni i letos parádní turnaj. V mých očích je to už extraligový hráč. Věřím tomu, že kdyby Plzeň neměla na začátku minulé sezony takové problémy, hrál ji na úrovni i on. Pro mladé kluky je však těžké předvádět super výkony, pokud jeho tým není v pohodě. Zařadit ho v takové situaci do extraligové sestavy a hrát ho, není sranda. Jinak Adam potvrzuje, že je neskutečně pracovitým hráčem s velkou budoucností. Věřím a doufám, že už bude v pohodě.“

Co ostatní hráči? Překvapili vás někteří výbornými individuálními výkony?

„Velmi dobrý turnaj odehráli kluci, které jsem znal delší dobu jako je Radim Mrtka, Adam Novotný, Tomáš Poletín. Ale ukázali se i další kluci. Tenhle ročník je silný, rovnocenný s top zahraničními týmy.“

Jenže stejně jako loni se členové stříbrného týmu rozprchnou do ciziny. Někteří do zámoří, jiní na sever Evropy. Štve vás to? Loni vše vypadalo růžově, a když jste se na jaře znovu sešli na MS osmnáctek, přišel nepovedený turnaj a krach ve čtvrtfinále.

„Poslední zkušenost je nepříjemná. Dopad některých odchodů ven mě až zaráží. Vím, kam se ti kluci po jedné sezoně posunuli, anebo neposunuli. Vypovídající jsou i fyzické testy. Pokud někdo