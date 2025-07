Ostrá kritiku U16: Proč? Experti nechápou. Kde se seženou peníze a hráči? ptá se Bednář

Přespříští sezonou počínaje se znovu změní systém v české hokejové výchově. Svaz odsouhlasil vznik kategorie do 16 let, která zanikla v roce 2018. Vedle ní budou existovat ještě soutěže nejstarších teenagerů pro U17 a U20. Jde o čtvrtou podobu rozdělení vrcholných mládežnických kategorií za uplynulých 16 let, což budí vášnivé diskuze. „Za mě nemáme dost hráčů, ale to nikdo nechtěl slyšet,“ pokrčil rameny v podcastu Zimák manažer mládeže Motoru Václav Nedorost.

Nesouhlas s opětovným zavedením nového ročníku vyjádřil bývalý útočník a dnes hráčský agent Jaroslav Bednář. „Byla otázka času, kdy si změnu odklepnou. Párkrát neprošla, ale stejně věděli, že jednoho dne systém nabude platnosti. Byla to daná věc. Ale kde se seženou hráči? A kde peníze? Aby šestnáctka byla plná, nabídla kvalitu, aby kluky posouvala. Jak jste na tom v Budějovicích?“ nadhodil šampion české, švýcarské i ruské ligy před Nedorostem.

„Hráče nemáme,“ odpověděl jasně někdejší útočník Colorada nebo Floridy. „Je mi to jedno, ať změnu udělají, ale ať je odůvodněná, zanalyzovaná a má prospěch pro český hokej. Ze sedmdesáti klubů na fóru se vyjádřilo asi patnáct představitelů, a nikdo ve finále neřekl, že by se změnou souhlasil a že je k ní důvod. Pak je to těžké. Kluby se přizpůsobí, ale nemyslím si, že je to správně. Pořád zkoušíme něco měnit,“ mrzelo Nedorosta.

Svazový prezident Alois Hadamczik už vloni argumentoval biologickým věkem hráčů, kdy méně fyzicky vyspělé naděje údajně potřebují před vstupem do kategorie U17 vývojový mezikrok. Od schváleného nařízení si navíc výkonný výbor slibuje menší či aspoň pozdější odliv talentů do zahraničí. Asociace profesionálních klubů, která řídi dvě nejvyšší mužské soutěže, proti plánu ČSLH vystupovala, leč neúspěšně.

Experti Zimáku se shodují, že nejzářivější hvězdičky si cestu do Skandinávie nebo zámoří stejně najdou. Jako velmi negativní efekt U16 ovšem vnímají situaci u menších a středních klubů. Ty mohou ještě více bojovat s brzkým úbytkem dětí.

To bychom byli už fakt úplní blázni

„Rodiče je budou v sedmé třídě dávat do větších týmů, ty je odmítat nebudou. Přitom nechcete, aby dítě ve 12 letech měnilo prostředí, postrádalo domácí stravu, bylo někde na intru. Bude k tomu docházet víc než dosud. Pokud bude chtít hráč k nám do Budějovic, a já bych se s ním nedomluvil, půjde do Plzně. Doufám, že mají na svazu dlouhodobější plán, a nebudeme se zase obracet k něčemu jinému. To bychom byli už fakt úplní blázni,“ pronesl Nedorost.

„Tady se tvrdí, že se má zabránit odlivu mladých do ciziny. Ale odskočený hráč stejně musí odejít. Navíc čím víc kluků, tím méně kvality, úroveň půjde dolů. Místo toho, aby se soutěže zúžily, rozšiřují se. Mladíci půjdou ven i tak,“ byl přesvědčený Bednář.

I když si svaz uvědomuje zvýšení nákladů na cestování nebo pronájem ledových ploch, překážku nevnímá jako zásadní. Investice se podle informací z tiskové zprávy Českého hokeje vyplatí. U zástupců klubů ovšem často panují oprávněné obavy. Uvádějí, že roční okno na přípravu není zrovna dlouhé.

„Přizpůsobujeme se švédské, finské, kanadské nebo americké cestě, ale měli bychom jít tou svojí. Máme šikovné kluky, pojďme zlepšit stávající soutěže, aby pomáhaly k rozvoji. Nepřeskakovat podle toho, kdo si co usmyslí. Je mi jasné, že se nikdy nezavděčíte každému, ale změna musí přijít zevnitř systému, nejen od jedenácti borců ve výkonném výboru,“ nabádal Nedorost.

Jak se měnily vrcholné mládežnické kategorie