Nový majitel Dukly touží vrátit klub do extraligy: Může být znovu pojem. Chci být u toho

Poprvé nebude Dukla Jihlava žít z armádních ani městských peněz. Slavomír Pavlíček je po Karlu Pražákovi (Sparta), Petru Dědkovi (Pardubice), Dušanu Šenkyplovi (Karlovy Vary) a Tomáši Drastilovi (Kladno) dalším českým miliardářem, který si pořídil hokejový klub. Nevypadá, že by se chtěl do všeho míchat. Působí příjemně. „Skybox mám zarezervovaný, tedy pokud mi ho pan Ščerban neprodá,“ usmál se 53. nejbohatší Čech na dotaz, zda se chystá jezdit na zápasy.

Při podpisu smlouvy jste řekl, že budete Duklákem. Komu jste fandil předtím?

„Docela zajímavá otázka. Narodil jsem se v Pardubicích. Na průmyslovku jsem chodil v Hradci, první hokej jsem hrál za fanklub Sparty a jsem slávista. Ne! Já jsem Duklák.“

Už dřív jste v rozhovorech zmiňoval, že jste měl zájem koupit hokejový klub. V březnu jste přiznal zájem o Kladno, tam to ale nevyšlo. Co převážilo pro Jihlavu?

„Já jsem neměl cíl koupit klub. Říkal jsem si, že chci podpořit mládežnický hokej a český hokej obecně, což je prvotní. Hokej je moje vášeň. Když jsem si loni někde přečetl, že Jaromír Jágr hledá investora, zavolal jsem mu a párkrát jsme se sešli. On udělal nějaký výběr a já to nevyhrál. Zvolil si jiného partnera.“

Jak dlouho trvalo, než jste se dohodl s Jihlavou?

„Ve výsledku to bylo hodně rychlé. Když se ohlédnu zpátky, bylo to asi dva a půl měsíce. A dohoda byla daná, záměr byl schválený během jednoho měsíce.“

V hokejovém byznysu začínáte o poschodí níž. Kdysi slavná Dukla roky působí v první lize. Proč jste koupil zrovna jihlavský klub? Kdo vás k tomu popíchnul?

„K tomu jsem se popíchnul sám. (směje se) Ale ne, oslovil mě pan primátor a taky mě nadchnul přístup města. Jak se k tomu stavěli. Neváhal jsem ani chvíli.“