Varaďa zúžil nominaci dvacítek. Na MS si nezahrají Haš, Zábranský a Blümel | iSport.cz

"Uvažujeme o tom, že by to pro začátek bylo šest obránců a 12 útočníků. Nevíme, co se může stát na začátku turnaje, jestli budeme muset doplnit obránce nebo útočníky. Nechci samozřejmě přivolávat nějaká zranění," řekl asistent Aleš Krátoška webu hokej.cz.

Vedení českého týmu se vedle Martina Kauta z Colorada Eagles (farma Colorada Avalanche), Martina Nečase z Charlotte (Carolina) a Filipa Zadiny z Grand Rapids (Detroit) snažilo získat také dalšího útočníka Filipa Chytila. Ten však na rozdíl od uvolněného tria nehrál v AHL, ale v prvním týmu New York Rangers, takže šance na jeho účast je minimální.

Na třetí šampionát dvacítek se chystají Nečas a brankář Jakub Škarek z Lahti. Obránce byl David Kvasnička z Plzně byl členem kádru na šampionátu před dvěma lety v Torontu a Vancouveru, ale hned v úvodním utkání se zranil a loni se do týmu nedostal.

Na minulém šampionátu v Buffalu, kde český tým pod koučem Filipem Pešánem prošel do semifinále, se stejně jako Nečas a Škarek představili obránci Jakub Galvas z Olomouce, Filip Král ze Spokane z WHL, Radim Šalda z Rimouski z QMJHL a útočníci Kaut, Zadina, Kryštof Hrabík z Liberce a Jakub Lauko z celku Rouyn Noranda z QMJHL.

Brankář Lukáš Dostál z Třebíče a útočníci Lauko, Petr Čajka z Erie z OHL, Jan Jeník z Liberce, Matěj Pekař z Barrie z OHL a Karel Plášek z Komety Brno jsou ročník 2000 a mají možnost startovat i za rok na domácím MS dvacítek v Ostravě a Třinci. Stejně tak i Zábranský, Blümel a rovněž sedmnáctiletý Haš, který dokonce může bojovat ještě o dva juniorské šampionáty.

Do turnaje tým kouče Varadi a asistentů Krátošky a Patrika Eliáše vstoupí ve středu od 22:00 SEČ ve Victorii proti Švýcarsku. V dalších duelech základní skupiny A budou Češi hrát s Ruskem, Kanadou a Dánskem.