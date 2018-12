Kanada na MS dvacítek těsně zdolala Švýcary. Slováci podlehli Švédům | iSport.cz

Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa do 20 let Švýcarsko 3:2 • ČTK

Hokejisté Kanady po úvodní kanonádě proti Dánsku (14:0) měli ve svém druhém vystoupení na domácím mistrovství světa hráčů do 20 let těžší práci a zdolali Švýcarsko těsně 3:2. Základní skupinu A vedou se šesti body před Ruskem, které vstoupilo do turnaje výhrou nad Dány 4:0. Posunulo se na druhou pozici o bod před český tým, s nímž se utká v noci na sobotu ve 2:00 SEČ.