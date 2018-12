Jen jsem to nahodil, smál se hrdina Kvasnička. Nesmírně důležitá výhra! | iSport.cz

Jak gól padnul? Zkuste popsat.

„Byli jsme tam s Loukym (Jakubem Laukem) a Kaulym (Martinem Kautem), kombinovali jsme v útočném pásmu. Pak mi to Kauly přenechal, já si všiml, že gólman nevidí, že tam je Louky na screenu. Tak jsem to jenom tak nahodil a zaplať pánbůh to tam spadlo.“

Jak se cítíte ve hře tři na tři?

„V Plzni to moc nehraju. Ale v Litoměřicích jsem si to už párkrát zkusil. Věděl jsem, co čeho jdu, ale tady na mistrovství je to úplně něco jiného. Hráči jsou rychlejší.“

Jak moc si vážíte druhého bodu?

„Je to nesmírně důležité. měli jsme těžký vstup do turnaje, Švýcary. To je výborný soupeř, zápas byl vyrovnaný, ale vyhráli jsme, což je strašně důležité.“

Výhra se počítá. Uklidní vás to?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, i když to je za dva body. Raději bychom měli tři, ale je to výhra, což je strašně důležité pro začátek turnaje a pro naše sebevědomí.“

Je to tam! Čeští hokejisté se radují z první výhry na světovém šampionátu do 20 let, výhru nad Švýcarskem v prodloužení trefil obránce David Kvasnička







17 zobrazit galerii

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:02. M. Kaut, 60:52. Kvasnička Hosté: 27:45. Eggenberger Sestavy Domácí: Dostál (Patera) – J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Bukač – Hrabík, Nečas, M. Kaut – Zadina, Machala, Hladonik – Lauko, Kondelík, Plášek ml. – Pekař, Kern, Pour. Hosté: Hollenstein (Schmid) – Le Coultre, Gross, Berni, Aebischer, Moser, Barandun – Müller, Nussbaumer, Kurashev – Brüschweiler, Gerber, Schmid – Sigrist, Verboon, Eggenberger – Lehmann, Leuenberger, Tanner. Rozhodčí Anderson, Bruggeman (USA) – Golyak (BLR), Šefčík (SVK) Stadion Rogers Arena