MS 20 hokej | Benjamínek Myšák věřil, že MS vyjde. Setrvání v Litvínově nelituje | iSport.cz

Nekoukal doleva doprava a makal. Litvínovský útočník Jan Myšák je v sedmnácti letech společně s třetím gólmanem Nickem Malíkem nejmladším hráčem v českém výběru pro mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci. „Chtěl jsem se do týmu hodně dostat a věřil jsem, že to udělám,“ říká Myšák.

Nakolik vás nominace potěšila?

„Jsem rád, že jsem se dostal dál, přece jenom to byla docela dřina a těžká práce. Teď se chci poprat i o to, abych byl v sestavě i na zápas.“

Trenér Varaďa říkal, že v klubu vám to sice moc nepadá, ale na kempu jste se prezentoval hodně slušně, že máte tah na bránu a nebojíte se hrát. Tohle od vás očekává i dál?

„V klubu mám pět gólů, mohlo by to být lepší. Když jsem sem přijel, měl jsem čistou hlavu a snažil jsem se hrát svůj hokej. Dobrý hokej. Jsem rád, že tam spadnul i gól proti Slovensku. Trenéři nám hodnotili i sezonu v klubu a od každého chtějí, abychom za tím šli hlavně týmově. Jeden za druhého, být tým.“

Jakub Lauko vás po generálce se Slovenskem (4:2) také chválil, říkal, že jste byl nejlepší na place. Jak se to poslouchá?

(usměje se) „Poslouchá se to dobře, byl to přípravný zápas, mnohem důležitější byla výhra. Pro psychiku týmu.“

Říkal jste, že z Litvínova jste přijel na kemp s čistou hlavou, šlo to?

„Jo, určitě jo. Přece jenom, změnil se trenér, vyhrávalo se, kluci vyhrávají i teď, není to v Litvínově tak špatné, jak si myslíte.“

Před sezonou jste řešil, jestli zůstat v Litvínově nebo jít do zámoří, jak to teď hodnotíte?

„Řešil jsem to a rozhodl jsem se pro Litvínov. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí, nelituju. Byla výhoda, že trénoval Jirka Šlégr, který dopředu říkal, že mi příležitost dá, šanci na přesilovkách, velký ice time. Jsem rád, že to tak dopadlo.“

Z hráčů v poli jste nejmladší, čekají vás nějaké povinnosti?

„Vždycky něco je, když se sbírají puky, tak by to měl brát nejmladší. Ale tady se naštěstí hraje kámen nůžky papír, ještě jsem neměl možnost jako nejmladší něco dělat. Spíš budu jako nejmladší tahat bágly po zápase.“

Co říkáte na skupinu, která vás v Ostravě čeká? Budtete hrát proti Rusku, Německu, USA a Kanadě.

„Skupina je možná těžká, ale nejdůležitější je, abychom se soustředili na náš výkon, hráli týmově a nekoukali kolem sebe.“