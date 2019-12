MS 20 hokej | Přežil jsem! Byl jsem zavařený jak okurky, řekl Lauko o generálce na MS | iSport.cz

Čeští hokejisté do dvaceti let uspěli v generálce proti Slovensku před domácím mistrovstvím světa • ČTK

Útočník Jakub Lauko v generálce na mistrovství světa do 20 let v Ostravě a Třinci ukázal, co by od něho mohl národní tým očekávat. I když sám sebekriticky hlásil, že nehrál vůbec dobře, bitvu se Slovenskem nakonec rozsekl vítězným gólem 46 vteřin před koncem.

„Jsem rád, že jsem zápas přežil,“ oddechoval klíčový útočník, který se k českému týmu připojil po zdravotních peripetiích a cestování ze zámoří teprve ve středu večer. „V první třetině jsem byl zavařený jak okurky, fakt jsem nemohl. Dobře, že jsme vyhráli a vstoupíme do turnaje s výhrou.“

Jak důležitý byl gól na 3:2 pro vás osobně?

„Nevím, jestli jsem si ho zasloužil. Nehrál jsem dobře, fakt. Bylo těžké hrát po dvou týdnech zápas, k tomu velké kluziště. Ale postupně jsem se cítil líp a líp. V přípravě ani v turnaji nezáleží, kdo dá gól. Musíme hrát týmově.“

Bylo to znát i při emotivních oslavách střelců?

„Máme dobrou partu a každý si přejeme navzájem. Jsme rádi, když dá někdo gól. Třeba Honza Myšák je mladý, nastoupil jako třináctý útočník a byl nejlepší na ledě. Za něj musíme mít radost všichni a vzít si z něho příklad.“

Co jste říkali na smolný gól z půlky, který brankáře Dostála překvapil?

„Stane se. Trošku smůly, posmáli jsme se mu v šatně, ale to je tak všechno. Zase nás zachránil v hodně chvílích a ukázal, že se na něj můžeme spolehnout.“

Co týmu chybělo v šancích? Ještě větší tlak do branky?

„Určitě, celkově jako Češi s tím tlakem do branky máme problém. S dáváním gólů z předbrankového prostoru. Musíme si na tom dát více záležet, tam se rozhodují zápasy.“

Vnímáte ubojovanou generálku se Slovenskem jako varovný prst před turnajem? Že to takhle proti špičkovým týmům nepůjde?

„To je jasné. Musíme do zápasu vstoupit jinak. Věřím, že do turnaje to dáme dohromady a nastoupíme na sto procent.“

Čeká vás třetí šampionát do 20 let, měl byste být jedním z hráčů, na kterých má tým stát. Jak se s tím srovnáváte?

„Cítím, že zvenku očekávání bude, ale jak říkám, jsme jedna parta a nebereme ohled, jestli jsem přijel já nebo kluci z Česka. Že by měli být na jiné úrovni, to ne. Jeden za všechny, všichni za jednoho.“