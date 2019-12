MS 20 hokej | Střelec vyrovnávací trefy Čajka: Nenechali jsme se otrávit | iSport.cz

Z přesilovky trefil Petr Čajka bod, který může hrát v našlapané skupině na mistrovství světa do 20 let klíčovou roli. Češi podlehli Američanům až v prodloužení 3:4, bitvu odmakali. „Byl to ohromně těžký zápas, ale odehráli jsme velmi kvalitní utkání,“ těšilo Čajku. „Šli jsme do zápasu s tím, že jdeme vyhrát, ale každý bod se počítá, jsme za něj strašně rádi. Jen, kdybychom takhle hráli s Německem, tak bychom určitě vyhráli. Musíme makat dál.“

Můžete být na výkon hrdí?

„Hrdí? Odmakali jsme to, fanoušci nám strašně pomohli, trenér říkal, že s námi byl spokojený. Hráli jsme na deset útočníků posledních dvacet minut a šest obránců. Únava tam je, trenér nás pochválil. Bod s Amerikou je cenný a dobrý.“

Dalo se ze zápasu vytřískat i víc?

„Určitě, rozhodčí nám neuznali gól, který podle mého uznat měli. Ondra Pavel tam projel, podle mého tam žádné nedovolené bránění gólmana nebylo. Došli jsme s nimi až do prodloužení, jedna blbá střela, mohlo nám to spadnout a místo bodu jsme mohli brát dva. Na to se ale nikdo neptá.“

Jak těžké bylo udržet nervy po neuznaném gólu na 3:3?

„Bylo to těžké, bylo tam strašně emocí, celá hala řvala. Nás to hnalo dopředu. Měli jsme pak hned přesilovku, kterou jsme využili. Nenechali jsme se otrávit, nakoplo nás to.“

Po zranění Jeníka jste dohrávali v okleštěné sestavě, budete mít dost sil na Kanadu?

„Uvidíme, jak se trenéři rozhodnou, máme ještě možnost dopsat hráče na soupisku. Dobře se vyspíme, připravíme se, hrajeme až večer.“

Budete sledovat i zápas Německa s Ruskem, který už může rozhodnout o osudu skupiny?

„Budeme to sledovat, ale nenecháme se tím rozhodit. Ať to dopadne jakkoliv. Do zápasu s Kanadou půjdeme stejně jako s Amíkama, pokusíme se o to porvat, vyhrát.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:45. Pinto, 21:19. Kaliyev, 26:01. Drury, 63:14. Caufield Hosté: 09:35. Zábranský, 18:16. Zábranský, 48:41. Čajka Sestavy Domácí: Knight (Wolf) – M. Samuelsson (C), Harris, Miller (A), Stastney, Jones, Emberson, York – Robertson, Pinto, Wahlstrom (A) – Zegras, Drury, Kaliyev – Beecher, Turcotte, Caufield – Pivonka, Brink, Hall – Ford. Hosté: Pařík (Malík) – Klikorka, Zábranský (C), Kučeřík, Kubíček, Dajčar, Haš – Plášek ml., Pytlík, Jeník (A) – Blümel, Čajka (A), Teplý – Myšák, Pavel, Raška – Pekař, Šik. Rozhodčí Schrader (GER), Vikman (FIN) – Nordlander (SWE), Obwegeser (SUI) Stadion Ostravar Arena