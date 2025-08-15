Předplatné

ONLINE: Liverpool - Bournemouth 3:2. Chiesa spasitelem Liverpoolu, vrátil domácím vedení

Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Antoine Semenyo snížil za BounemouthZdroj: ČTK / AP / Ian Hodgson
Coady Gakpo zvýšil na 2:0
Coady Gakpo slaví druhou branku Liverpoolu
Výměna názorů mezi lavičkami Liverpoolu a Bournemouth
Hugo Ekitiké v dresu Liverpoolu se raduje z úvodního gólu nové sezony Premier League
Mohamed Salah z Liverpoolu v úvodním utkání nové sezony Premier League proti Bournemouthu
Obránce Liverpoolu Milos Kerkez v úvodním utkání nové sezony Premier League
Fanoušci Liverpoolu vzdávají holt zesnulému Diogu Jotovi
Čekání všech fotbalových fanoušků je u konce. Nová sezona Premier League odstartovala. Na úvod ročníku nabízí v pátek večer souboj šampionů z Liverpoolu proti Bournemouthu. „Reds“ v prvním domácím zápase uctívají památku tragicky zesnulého hráče Dioga Joty. Vstoupí výběr kouče Arneho Slota posílený například o Floriana Wirtze vítězně na cestu za obhajobou? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.

22

#TýmZVRPSkóreB
1West Ham00000:00
1Liverpool00000:00
1Leeds00000:00
1Arsenal00000:00
1Manchester Utd.00000:00
1Brentford00000:00
1Nottingham Forest00000:00
1Crystal Palace00000:00
1Chelsea00000:00
1Manchester City00000:00
1Wolves00000:00
1Burnley00000:00
1Tottenham00000:00
1Sunderland00000:00
1Fulham00000:00
1Brighton00000:00
1Newcastle00000:00
1Aston Villa00000:00
1Bournemouth00000:00
1Everton00000:00
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

