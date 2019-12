MS U20 hokej | Střondala puk po premiérové trefě nehledal. Na to já nejsem, říkal | iSport.cz

První zápas a hned gól. Útočník Vojtěch Střondala, který v české sestavě na mistrovství světa do 20 let nahradil zraněného Jana Jeníka, snižoval v polovině duelu proti Kanadě na 1:4. „Je to krásný pocit, ale krásnější by byl, kdybychom zvítězili,“ líčil po prohře 2:7. Puk po premiérové trefě si neschovával. „Na to já nejsem.“