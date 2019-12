MS U20 hokej | Další zraněný brankář, zůstal jen Malík. Z hráčů by chytal Pekař, říká gólman | iSport.cz

V sedmnácti letech naskočil Nick Malík do české brány na mistrovství světa do 20 let. A hned proti rozjeté Kanadě, která už v 15. minutě vedla 4:0 a chystala se na další přesilovku. Zraněného Lukáše Paříka nahradil Malík velmi dobře, pochytal 19 střel, jen ve 32. minutě ho zradil smolný odraz od hrazení. Češi v posledním duelu skupiny padli 2:7, ve čtvrtfinále hrají 2. ledna se Švédskem. Proti Kanadě zbyl z českých brankářů fit pouze Malík. Kdo by chytal, kdyby se něco stalo i jemu? „Byla varianta, že by mohl jít do brány Pekař,“ pousmál se Malík. „Je bojovník, zvládl by to.“

Co se, Nicku, stalo při odrazu od hrazení na 2:5?

„Víme, že tady jsou plexiskla všelijaká, jsou tam švy uprostřed, odráží se to. Nestalo se to poprvé, bohužel. Já vyjel z brány, špatně se to odrazilo, Kanaďan tam byl první a dával do prázdné. Bohužel, stane se.“

Ve Vítkovicích jste vyrůstal, napadlo by vás, že vás takhle „zradí“ prakticky domácí hřiště?

„Hodně se tady změnilo, už tady druhým rokem nejsem a taková plexiskla tady nebyla. Věděl jsem, že jsou špatná, neměl jsem vyjíždět.“

Co se v takové chvíli člověku honí hlavou?

„Mě se nehonilo v hlavě nic, chtěl jsem se soustředit na každou střelu na sto procent. Tahle chyba se může stát každému. Snažil jsem se udělat maximum, abych neudělal další chybu.“

Smolný gól přišel chvíli poté, co jste se dvěma góly vrátili do hry...

„O tom právě mluvím. První třetinu to úplně nelepilo a když vím, že tady taková plexiskla jsou, měl jsem radši zůstat v brance. Dvěma góly na 2:4 jsme se dostali zase do zápasu, byli jsme na koni, tohle nás srazilo.“

Trenéři si ještě brali výzvu a pokoušel se odvolat k videu. Co řešili, ofsajd?

„Nevím, prý kvůli ofsajdu to bylo.“

Jaké to pro vás vlastně bylo naskočit po zranění Paříka do šampionátu a ještě hned do oslabení proti rozjeté Kanadě?

„Bylo to super, mám to doma, užil jsem si to, vůbec jsem nebyl pod tlakem. Šel jsem tam, věděl, že nemůžu nic ztratit. Že měli přesilovku, bylo jedno, ubránili jsme to, já si to užil.“

Stačili si s Paříkem říct, co mu bylo?

„Nestačili. Já se soustředil na svůj zápas, poptám se.“

Kdo by šel do brány, kdyby se stalo něco i vám?

„Byla tam varianta, že by mohl jít do brány Pekař. Ale nad tím nechtěl nikdo přemýšlet. Přece jenom, ani nevíme, jestli někdy v bráně vůbec stál. Myslím ale, že by to zvládl.“

Proč Pekař? Je v dobrém slova smyslu „blázen“ a nelekl by se toho?

„On je bojovník, možná i proto. (usmívá se) Kdyby tam vlezl, taky odvede stoprocentní práci.“

Čtvrtfinále už jste měli jisté, bylo příjemné mít proti Kanadě tento fakt v zádech?

„Možná z nás spadl tlak, ale nechtěli jsme si říkat, že jsme tam díky někomu jinému. Chtěli jsme Kanadu porazit, je to nejsilnější tým na turnaji, chtěli jsme proti ní předvést dobrou hru.“

Ve čtvrtfinále vás čekají Švédové, co k nim říct?

„Hráli jsme s nimi přípravák ve Frýdku (2:4), hráli slušně. Nevím, jak jsou na tom teď, ale budou na koni, skončili první. Stoprocentně se připravíme a uvidíme v zápase.“

Jste připravený naskočit, kdyby Dostál a Pařík nebyli fit?

„Jasně, že jsem! Od toho tady jsem. Jsem připravený tam jít a zavřít to nejlépe, jak umím.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:41. Veleno, 09:57. Foote, 13:29. Hayton, 14:30. McMichael, 31:34. Foudy, 32:30. Cozens, 50:00. McIsaac Hosté: 31:10. Střondala, 31:24. Zábranský Sestavy Domácí: Hofer (Daws) – Byram, Bernard-Docker, McIsaac, Smith, Bahl, Addison, Drysdale – McMichael, Hayton (C), Foote – Foudy, Veleno (A), Cozens – Lavoie, Dellandrea (A), Dudas – Byfield, Thomas, Mercer. Hosté: Pařík (15. Malík) – Klikorka, Zábranský (C), Kučeřík, Kubíček, Dajčar, Haš – Blümel (A), Čajka (A), Teplý – Plášek ml., Střondala, Pytlík – Myšák, Pavel, Raška – Pekař, Šik. Rozhodčí Fatejev (RUS), Tscherrig (SUI) – Bowles (USA), Merten (GER) Stadion Ostravar Aréna, Ostrava (kapacita: 10 004 míst) Návštěva 8693 diváků