MS U20 hokej | Kanadský obrat: ke zlatu pomohla „jejich“ kamera, bavilo vracení mobilů | iSport.cz

Poslední desetiminutovku utkání Rusové nezvládli. Nejprve v čase 49:20 snížil na 2:3 Connor McMichael, o 121 vteřin později vyrovnal kapitán Barrett Hayton a v čase 56:02 dokonal obrat Akil Thomas. Zaskočený soupeř se už o minutu později pustil do hry bez gólmana, kterou navíc velmi rychle pro Rusy vylepšil faulující obránce Kevin Bahl.

Jenže to nemělo být všechno.

Necelé dvě minuty před koncem totiž přišel hodně kuriózní moment. Rusové hráli přesilovou hru 6 na 4 a dožadovali se dalšího kanadského vyloučení. Útočník Aidan Dudas, který mimo jiné v průběhu šampionátu podepsal kontrakt s Los Angeles Kings, vyhodil kotouč z vlastního pásma mimo hru a měl putovat na trestnou lavici a svůj tým tak poslat do tří.

„Měly to být dvě minuty,“ zlobil se po utkání ruský trenér Valerij Bragin a postěžoval si na hrubou chybu sudích.

The moment the camera became a hero and saved Canada from a late penalty 😂 pic.twitter.com/rZyB8Ggsuw — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020

Jenže všechno asi bylo trochu jinak, muži v pruhovaném nechali hru běžet pravděpodobně správně. Dudas totiž kotoučem se štěstím trefil kameru kanadské televizní stanice TSN a v tomto případě by nejspíš trest neměl být udělen. Objasnit toto rozhodnutí se pokusil analytik James Duthie, který na svém Twitteru přišel s výňatkem z pravidel IIHF kde stojí například zhruba toto:

„Hráč, který vyhodí puk z obranné zóny a zasáhne časoměřič či jakýkoliv jiný statický objekt nad ledem, a způsobí tím zastavení hry, nebude trestán.“

Here’s one possible explanation for no penalty called. Though not sure it’s a valid one frankly. Liberal interpretation of “above the ice” https://t.co/21RbleL9cI — James Duthie (@tsnjamesduthie) January 5, 2020

Může to být ten důvod? A věděli to sudí, nebo celou situaci pouze přehlédli? To je otázka...

Nicméně o pár vteřin později už nehrála roli, to na ledě vypukla nefalšovaná kanadská euforie. „Tohle se slovy nedá popsat. Je to nejúžasnější moment v mém životě,“ řekl po utkání pro TSN útočník Alexis Lafreniere, který byl zvolen nejužitečnějším hráčem turnaje a měl by se stát příští jedničkou draftu.

Slzy štěstí měl v očích i kanadský trenér Dale Hunter, mimo jiné vyhlášený tvrďák, který v NHL nasbíral přes tisíc bodů a s 3565 trestnými minutami je druhým nejtrestanějším hokejistou ligové historie. Stěží hledal slova a své svěřence pochválil hlavně za to, že utkání nevzdali.

To přesně pojmenoval také ruský obránce Jegor Zamula. „Zápas má 60 minut, my jsme hráli jen 55...“

A právě proto nakonec bral stříbro, zatímco pro zlato si došli mladí Kanaďané. Ti na ledě dostali hned dvě cennosti. Kromě zlatých placek na krk si každý směl vzít zpět i svůj mobilní telefon.

This is hilarious and so 2020. Canadian Junior hockey players pick up their cell phones from a proper and cute little phone storage receptacle after winning the World Junior Hockey Championship in Czech Republic. New standard set! 😂 pic.twitter.com/lzWoXy8K6e — John Tzanis (@john_tzanis) January 5, 2020