Experti před Kanadou: Dětský hokej proti dospělému. Potřebujeme Haška! • FOTO: Koláž iSport.cz Nulové šance připisuje celý hokejový svět českým mládencům v noční bitvě s Kanadou (1:00 SEČ) ve čtvrtfinále mistrovství světa do 20 let v Edmontonu. A podobně to vidí i experti tuzemského hokeje, bývalí renomovaní trenéři i zástupci mladší generace. Až si svěřenci Karla Mlejnka budou číst tyto řádky, kdo ví, třeba se zdravě naštvou a názory povolaných jim poslouží jako další dílek motivace v nočním boji proti vyladěnému zámořskému sokovi. Ale i tak to bude více než složité... Překvapí Češi Kanadu a postoupí?

Marek SÝKORA, bývalý kouč reprezentace do 18 a 20 let – NE Na týmy tohoto levelu nemáme „Moc bych si přál, abychom šli dál, na druhou stranu nevím, co by se muselo stát, abychom vyhráli. Na týmy tohoto levelu z mnoha důvodů nemáme. Pro Kanadu je hokej národní sport, fenomén, náboženství. Hráčská konkurence, trenéři, manažeři, celá organizace hokeje je tam na nejvyšší úrovni. To nejde vyhrát. Je to kruté, ale bohužel. Naši kluci mě přitom upřímně a mile překvapili, odevzdávají maximum, nelze je vinit z porážek. I od televize je však patrné, že nejlepší týmy hrají dospělý hokej, my kolikrát vypadáme dětsky.“

Alois HADAMCZIK, bývalý trenér reprezentace – NE Každý z hráčů by musel mít svůj den. A Haška k tomu „Žádný zápas není předem prohraný, Kanada je ovšem jednoznačným favoritem a tím pádem i odpovídám na otázku, jak čtvrtfinále dopadne. Obsazení rolí je bohužel dané dlouhodobým stavem systému výchovy v našem hokeji. Abychom měli nějakou šanci, potřebujeme, aby každý z hráčů měl vyloženě svůj den, předvedl absolutní maximum, v brance jsme měli výkon Dominika Haška s průměrem 95 procent. A navrch potřebujeme hrozný kopec štěstí.“

Miloš ŘÍHA, bývalý asistent trenéra reprezentace – NE Ale buďme aspoň odvážnější… „Kvalita je na straně Kanady. Vidíte velký rozdíl v individuálních schopnostech a dovednostech mezi prvními pěti týmy, kam patří s ní i USA, Rusko, Švédsko, Finsko a zbytkem. Abychom Kanadu porazili, tak nám musí zápas sednout se vším všudy jako s Ruskem. Jen je potřeba myslet na to, že Kanada má úplně jiný tým i styl než Rusové. My přitom potřebujeme stejný průběh zápasu, tedy neinkasovat, dát první gól. Ale určitě bychom měli být odvážnější.“

Vladimír VŮJTEK, bývalý trenér reprezentace – NE Vnímám obrovský rozdíl ve schopnostech „Nevidím absolutně nic, čím bychom mohli Kanadu zaskočit. I když se snažím něco najít, tak nevidím vůbec žádnou šanci. Proti Rusům nám vyšla taktika, na kterou soupeř překvapivě nedokázal celý zápas reagovat. Se Švédy a Amerikou to by bylo zcela jednoznačné, s Kanadou nás čeká to stejné. Je pro mě velké zklamání, jak obrovský rozdíl ve schopnostech mezi námi a zbytkem světa vidím. Výhra by byla zázrakem, který se povede jednou za iks let.“