Brabenec: Vegas nás učí jak na holky. Promluvil o tátovi i odmítnutí repre

Zkontrolujeme absenci. Jakub Brabenec? Chybí. Z přípravného kempu Česka před nadcházejícím mistrovstvím světa do 20 let vycouval nejlepší nováček prestižní juniorské soutěže QMJHL. „Zranění... šance, že pojede, ale prý ještě existuje,“ napsal v polovině července tiskový mluvčí národního týmu Ondřej Kalát k důvodům absence osmnáctiletého útočníka. Ten hned o den později skóroval na rozvojovém kempu Vegas a dokonale zmátl české fanoušky. Jak může reprezentační marod sázet góly za Atlantikem? Brabenec složitou situaci vysvětlil v rozhovoru pro iSport.cz, MS ho v létě mine. Rozpovídal se i o štaci ve Vegas, kanadské juniorce nebo rodině. „Snažím se v kariéře udělat to, co taťka neměl, což je hrát v NHL,“ říká sebevědomý mladík.

V 16 letech jste naskočil do extraligy jako uragán. Třetí střídání a hned gól. Nastal v Brně velký humbuk?

„Obrovský! Bylo to něco neuvěřitelného, skvělý pocit. Už jen kvůli tomu, že taťka měl v Brně takovou kariéru, jakou měl. Fanoušci to jméno znají, byl jsem s ním hodně spojovaný. Navíc od malička jsem neměl variantu B a směřoval jsem k hokeji, ani jsem si nepřipouštěl, že bych dělal něco jiného.“

Nebylo pro vás pak složité vyrovnat se s očekáváním, které fanoušci Komety měli. Umí být bouřliví…

„Upřímně jsem na to byl připravovaný už od malička. Byl jsem vychovávaný v tom, že to tak je a fanoušci v Brně chtějí to nejlepší. Musel jsem být připravený a šel jsem do toho s chladnou hlavou. Říkal jsem si, že musím ukázat to nejlepší, co umím. Doufám, že se to povedlo.“

Mluvil jste o tátovi, ale sport máte v rodině jako tradici. Děda Kamil úspěšně reprezentoval Československo v basketbalu, má tři medaile z mistrovství Evropy. Nesnažil se vás v mládí přemluvit, že házení na koš je podle něj lepší než střílení branek?

„Spíš ne. Rodiče mi říkají, že jsem se narodil s hokejkou. Když jsem přišel domů, tak mi ji dali do ruky a už jsem si ji tam nechal napořád. Sporty jsem ale střídal, hrával jsem fotbal, všechno možný… ségra hraje basket. Chodili jsme si házet na koš a děda nám vždycky ukazoval, co máme správně dělat. Nebylo to tak, že by mě přemlouval, ať hraju basket.“

Co táta? Vypráví vám ještě o své hráčské kariéře?

„Jsme ve spojení v jednom kuse. Jeho pomocných vět je hodně, ale já se snažím udělat to, co v kariéře taťka neměl, což je hrát v NHL. Doufám, že se to povede. Bavíme se spolu o všech rozhodnutích, o smlouvě ve Vegas…“

Počkat, takže kontrakt s Golden Knights je na cestě?