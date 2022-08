Gut o MS U20, Litvínovu i Růžičkovi: Nechci být do počtu! Co řekl k NHL?

Prožil skvělý ročník. V dresu Everettu posbíral Michal Gut 71 bodů v 53 utkáních. Vyhlášený playmaker patřil mezi nejlepší nahrávače celé WHL. Na o víkendu skončeném juniorském šampionátu taky ukázal, že umí dávat góly. Byť měl možnost zůstat za oceánem, rozhodl se pro návrat domů. Upsal se Litvínovu. Namísto letní lopoty v černožlutém však dal přednost národnímu dresu. Teď ho pod koučem Vladimírem Růžičkou čeká boj o místo. „Budu bojovat, abych uhrál první, druhou lajnu a třeba si zahrál i přesilovku. Nechci být do počtu, musím ukázat, že na to mám,“ říká dvacetiletý forvard v rozhovoru pro iSport Premium.

Jak nakonec hodnotíte čtvrté místo?

„Po prohraném utkání o bronz v nás byl velký smutek. A pořád to nevyprchalo. Byli jsme kousíček od medaile, která v Česku dlouho nebyla. Když jsme se ale vyspali a přemýšleli o tom, viděli jsme to i trochu jinýma očima. Upřímně si můžeme říct, že jsme na ledě nechali všichni totální maximum. I to čtvrté místo je pro nás dobrý výsledek.“