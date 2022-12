Po Kanadě pád USA. Slovensko jim nasázelo 6 gólů a zamotalo skupinu B

Nad Tatrou sa zablýskalo hned šestkrát. Slováci dokázali ve svém druhém vystoupení na MS do 20 let zdolat favorizované USA 6:3. Třemi body se předvedla hlavně dvojka letošního draftu NHL Šimon Nemec. V nočním zápase pak Kanada složila reparát za prohru s Českem, když zdolala Německo 11:2.

Byl to pro Slováky krušný zápas, protože další porážka by je dostala do svízelné situace zejména po psychické stránce. Nepovedla se jim totiž příprava na světový šampionát a ani úvodní prohra 2:5 s Finskem nevěstila nic dobrého.

Proti favorizovaným Američanům se však Slováci dokázali semknout. Evropský outsider zápasu šel rychle do vedení, ale záhy z přesilovky USA srovnaly. Zajímavostí je, že slovenský kouč Ivan Feneš si vzal trenérskou výzvu pro přeskoumání amerického gólu.

Rozhodčí však prohřešek proti pravidlům neodhalili a Slováci museli do čtyř za zdržování hry. Oslabení sice dokázali ustát, ale z tlaku po přesilovce otočil stav Gavin Brindley.

V tu chvíli to nevypadalo na další překvapení turnaje, ale následovala prostřední dvacetiminutová salva Slováků, kdy se postupně trefili Dvorský, Bačo a Mešár. Když se poté v polovině třetí třetiny přidal Repčík, Slovensko vedlo už 5:2.

Na bodovém rozuzlení už nic nezměnily ani góly Bouchera a Čiernika v posledních minutách. Slovensko si připsalo důležité tři body i díky skvělému Adamu Gajanovi v bráně. To byl právě zásadní bod slovenských snah, že se chytil gólman, což proti Finsku tolik neplatilo.

Po krachu Kanady s českým týmem je tady další relativně překvapivá prohra jednoho ze zámořských gigantů, která notně zamotává skupiny B hranou v Monctonu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:14. L. Nemec, 30:01. Dvorský, 31:48. Bačo, 33:20. Mešár, 50:46. Repčík, 58:53. Čiernik Hosté: 04:42. Boucher, 06:48. Brindley, 55:08. Boucher Sestavy Domácí: Gajan (Marinov) – Š. Nemec (C), Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár (A), Petrovský, Honzek – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, L. Nemec (A), Repčík – Dej, Štefančík, Bačo – Šotek. Hosté: Mbereko (Augustine) – Peart, Hughes (C), Hutson, Chesley, Ufko, Behrens (A), Mittelstadt – Gauthier, Snuggerud, Cooley – McGroarty, Blake, Lucius – Boucher, Savage (A), Duke – Brindley, Connors, Stramel – Lipkin. Rozhodčí Magnusson (SWE), Salonen (FIN) – Goncalves (FRA), Grillo (USA). Stadion Avenir Centre, Moncton, Kanada Návštěva 6 438 diváků