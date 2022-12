Úžasná Sparta ztrapnila Davos DEVÍTI góly! Na Spengleru jde do semifinále

Sparťané při odchodu do šatny oslavují drtivé vítězství nad Davosem • Jan Beneš/HC Sparta Praha

Domácí fanoušci jen nevěřícně kroutili hlavami. Takovou potupu nemuseli kousat už pořádně dlouho. Sparta je na jejich milovaném Spengler Cupu sežvýkala a vyplivla. Pražané zničili Davos 9:2 a vyhráli i druhé utkání ve skupině. Rovnou tak postoupili do semifinále nejstaršího turnaje světa. „Skvělý zápas,“ liboval si obránce Michal Kempný, který se blýskl čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.

Od začátku do konce byli o dvě třídy lepší. Nabitý tým Davosu na domácím turnaji vyloženě zostudili. Jak sparťané, tak i domácí na úvod Spengler Cupu porazili Kanadu, ve středu večer si to tak proti sobě rozdali o to, kdo se úplně vyhne čtvrtfinále a půjde rovnou do semifinále. K tomu získá volný čtvrtek a odpočinek navíc.

„Odehráli jsme velice kvalitní utkání. Jsem rád, že jsme si uhráli volno a jdeme rovnou do semifinále,“ usmíval se Michal Kempný, který už ve druhé minutě duelu odšpuntoval kanonádu. Ta se nakonec zastavila na devíti gólech.

Trenér Davosu Christian Wohlwend během utkání překopal všechny lajny, nic však nepomohlo. O jediné dvě trefy jeho týmu se postarali Matěj Stránský a legendární Andres Ambühl.

Po Kanadě byla Sparta i proti Davosu vnímána sázkovými bookmakery jako outsider. „Nikdo však nepřemýšlel o tom, jestli jsme favorit nebo outsider. Nikdo nekoukal, kdo v týmu soupeře hraje. Jen jsme udělali svoji práci. Nic jsme nepodcenili. Chtěli jsme postoupit do semifinále, odmakat to. Povedlo se. Hrajeme týmově, všichni padají do střel, nehrajeme na vlastní statistiky. Hrajeme ofenzivně a těží z toho všichni,“ hlásil útočník Ostap Safin.

„Po tomhle výsledku už asi outsideři nebudeme,“ přidal Kempný. Ten v 15 zápasech Tipsport extraligy nedal ani gól, proti Davosu se však trefil hned dvakrát. Navrch přidal dvě asistence.

Spartu ve Švýcarsku postihlo několik zdravotních trablů včetně četného nachlazení. Do sestavy se tak dostali například mladí beci Tomáš Tomek (20) nebo Martin Böhm (19), který zatím celou sezonu kroutil za juniorku Pražanů. „Jsem za ně hrozně rád, jsou to mladí kluci, kteří mají všechno před sebou. Takové zápasy jim do budoucna hodně pomůžou,“ ví Kempný.

Sparťané si zatím pobyt v horském prostředí Davosu užívají nejen díky skvělým výsledkům, ale zároveň společnému pobytu mimo klasické prostředí. „Užívám si tu každou chvilku. Je to pro nás jako teambuilding. Atmosféra je nádherná, je to tu skvělé. Máme super partu, jsem rád, že tu můžu být,“ děkuje Safin. „Jsem rád, že jsme s klukama pospolu. Moc si to užíváme. Turnaj jde zatím podle plánu, věřím, že příští zápas bude třeba ještě lepší než tenhle,“ doufá Kempný.

Soupeře pro páteční duel zatím rudí neznají. „Dáme si volníčko, pak do toho vlítneme a snad uděláme podobný výsledek,“ velí Safin. Sparta by měla do semifinále nastoupit v pátek od 15:10.