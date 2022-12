Trefil se jako útočník a málem rozhodl. Chtěl jsem to zamést, mrzelo Jiříčka

První a třetí třetinu jste byli lepším týmem, bohužel tolik se nepovedla prostřední. Tam se rozhodlo?

„Přesně. V první a třetí nám to šlo, byli jsme víc na puku, vytvářeli si šance. Bohužel koncovka nám trošku selhala, musíme být připravení před bránou na dorážky. Dobrý výkon, ale musíme jít dál.“

Svým prvním gólem v turnaji jste otevřel skóre. Jak k tomu došlo?

„Hausy (Petr Hauser) mi to dal skvěle. Bylo tam dobré založení a on mě viděl. Bylo to jako za starých časů v Plzni“ (usměje se)

Nebylo na obránce poněkud netypické zakončit akci dva na jednoho?

„Nějak jsem se tam vylíhnul a zakončil jako útočník, jako první hráč před bránou. Netypické to určitě bylo.“

Česká dvacítka se Švédskem bodovala po dvaceti letech, dokonce na stejném stadionu v Halifaxu. Čím jste je drželi na uzdě, že se nemohli dostat do soustavnějšího tlaku?

„Myslím, že jsme hráli pořád svoji hru. Bruslili jsme, měli dobrý forčekink i backchecking. Pár chyb se samozřejmě udělalo, oni mají skvělé zakončení, což potvrdili. Prohrávali jsme 1:2, nakonec jsme zaslouženě srovnali skóre a ten bod si odnesli.“

V nastaveném čase jste byl kousíček od toho, abyste zápas rozhodl. Vybavíte si, co se stalo, jak kotouč poskakoval po brankové čáře?

„Chtěl jsem to tam nějak zamést a potom už jsem puk vůbec neviděl. Škoda, že ho nikdo nedorazil.“

Prohráli jste poprvé v turnaji po výborném výkonu. Asi nehrozí, že by vás porážka měla psychicky srazit, že ano?

„Musíme se z ní trošku ponaučit. Samozřejmě, super výkon první a třetí třetina, ta druhá se nám vůbec nepovedla. Možná i kvůli tomu jsme prohráli celý zápas. Musíme se podívat na video a připravit se na další důležitý zápas.“

Máte na mysli konkrétně třeba situaci, kdy jste šli hned po oslavě prvního gólu do oslabení?

„Tohle by se nemělo stávat. Ale oslabení jsme ubránili skvěle. Nemyslím, že to bylo jen tohle. Celý tým, všichni jsme nehráli tak jako v první a ve třetí.“

Velmi dobrý zápas sehrály všechny lajny, měli jste tlak. Vidíte to tak, že tým je vyrovnaný, má hloubku, nestojí to na třech hráčích a rozhodnout může kdokoli?

„Je to tak a bylo to vidět. Celý zápas jsme točili čtyři lajny, do hry zasáhlo třináct útočníků, sedm beků a každá formace měla šance a měla něco ze hry. V tomhle to bylo super.“

I bod se může ukázat jako hodně cenný pro konečné pořadí ve skupině. S čím půjdete do posledního utkání s Německem?

„Bod se hodí, když vyhrajeme. Bude to zase důležitý zápas, stejně jako ten se Švédskem, i oba předchozí. Chceme skupinu úspěšně zakončit a potom se uvidí. To už nezáleží na nás, ale svoje utkání chceme určitě vyhrát.“