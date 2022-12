To jste dlouho neviděli, Češi mačkali Švédy. Nakonec ale padli v prodloužení

Čeští hokejisté do 20 let se radují z gólu Jiřího Kulicha proti Rakousku • ČTK/AP

Čeští hokejisté na MS do 20 let přejeli Rakousko 9:0 • ČTK / AP / Darren Calabrese

Petr Hauser se raduje z trefy proti Rakousku na MS do 20 let • ČTK / AP / Darren Calabrese

Švédsko je v téhle věkové kategorii poměrně neoblíbený český soupeř. Naposledy ho národní tým porazil přesně před dvaceti lety, shodou okolností taky v Halifaxu, kde se hraje MS do 20 let i teď. Výhra byla hodně blízko, David Jiříček v prodloužení objel bránu, zasouval kotouč za čáru, ale hokejka bránícího hráče vystavila nakonec stopku. Za chvíli se trefil na druhé straně Ludvig Jansson.

Zápas Češi začali velmi dobře. Přesně v duchu nástupu, který odpálil Gabriel Szturc. Před utkáním stáli hráči seřazení ve frontě, útočník se mocně nadechl a silně zařval: „Jdeméééé!“

Národní tým dobře napadal, chvílemi to vypadalo jako obrázek starý desítky let. Česko dominuje a tak nějak je fuk, kdo stojí na druhé straně. Švédi neuměli vyjet z obranné třetiny, zato Chmelař, Brabenec a spol. dokázali být silní na mantinelech, v soubojích se dařilo udržet kotouč. Parádě chyběl podstatný detail, gól.

Přišel až ve 24. minutě, kdy ujel Petr Hauser a šikovně našel od levého mantinelu Davida Jiříčka, který ho doplnil. Jen tahle akce soka neupražila.

Za chvíli Tomáš Hamara zkoušel konstruktivní rozehrávku od zadního hrazení, jenže našel Fabiana Wagnera, ne bílý dres. Bum! Za chvíli 2:1 pro Švédy. Zaujalo, jak tady dokázal soupeř reagovat na českou hru. S napadáním se popral, taky hrozil.

Na chvíli jako kdyby ožil žlutomodrý obr, který ostatní na dvacítkách roky drtil, jen zlaté medaile ne a ne vytřískat. Švédsko drželo svoji nejsilnější éru v letech 2007-2018. Během dvanácti světových šampionátů vždycky postoupilo nejhůř do semifinále, získalo sedm medailí. Kýžené zlato cinklo jen v roce 2012. Jak český soupeř dovede být ve věkové kategorii do 20 let dominantní a konstantní, dokresluje ještě jedna bilance z období 2014-2020. Sedm let v řadě se mu nestalo, že by ho v základní skupině někdo porazil.

Současný výběr má v kádru možná jednu budoucí superstar Lea Calrssona, kterého teprve čeká draft. A dál? Fabian Lysell patří mezi poklady Bostonu. Vancouver se těší, kam se posune Jonathan Lekkerimäki, Buffalo při posledním draftu bralo před Jiřím Kulichem (28. v pořadí) ještě Noaha Östlunda (16.). Sabres hodně věří i Isaku Rosénovi (14. draftové volbě roku 2021). V kostce: slušná sestava. „Ano, je to vynikající tým, fyzicky hodně vyspělý. V podstatě všichni hráči hrají dospělou ligu,“ přikývl český asistent trenéra Jiří Kalous.

Švédské hvězdy se ale dařilo držet na uzdě. Národní tým prožil krizovou chvíli na konci druhé třetiny, když Calle Odelius napálil tyč. Tím ale taky velké chvíle českého soupeře skončily. Postupně se všechno překlopilo zase k tomu, co jste sledovali na začátku. Bušení do modré hráze, kterou drží brankář Carl Lindbom.

Česko dupalo za vyrovnáním. David Jiříček pálil, odkud se dalo, dobré pozice hledal Jiří Kulich. Národní tým byl hodně aktivní, obra přehrával, hráči si věřili, že mají schopnosti, aby Švédy dotáhli. Prosadil se nakonec bek Jiří Ticháček a v 55. minutě poslal zápas do prodloužení. V extralize ještě gól nedal, tady vystřelil zaslouženou euforii.

Navzdory porážce ale Česko stejně může vyhrát svoji skupinu a zůstat pro play off v Halifaxu. Pokud Švédsko získá s Kanadou maximálně bod a národní tým v posledním zápase porazí Německo za tři body, skončí první a vyfasuje čtvrtý celek. Jen tedy těsně po konci zápasu se Švédskem se zdálo, že to klidně mohou být i Spojené státy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:28. Wagner, 26:58. Jansson, 61:35. Jansson Hosté: 23:14. Jiříček, 54:08. Ticháček Sestavy Domácí: Lindbom (Blomquist) – Engström, Sjöholm (A), Odelius, Sandin-Pellikka, E. Pettersson, Jansson, Norén – Carlsson, Bystedt, Rosén – Öhgren (A), Östlund, Lysell – Stjernborg (C), Wagner, Lekkerimäki – Robertsson, Oscarson, O. Pettersson – Strömgren. Hosté: Suchánek (Král) – Ticháček, Jiříček (A), Svozil (C), Špaček, Hamara, Moravec, Čech – Kulich (A), Šapovaliv, Šalé – Szturc, Brabenec, Chmelař – Kos, Menšík, Ryšavý – Měchura, Marcel, Hauser – Sapoušek. Rozhodčí Menniti (CAN), Schlittenhardt (USA) – Hautamaki (FIN), Klouček (CZE). Stadion Scotiabank Centre, Halifax Návštěva 9 140 diváků