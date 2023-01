Pohled z Kanady: Čeští kluci zaslouží obdiv, chválí Šmíd. Prohrál sázku

Zase to byly nervy podobně jako v semifinále se Švédy, akorát že teď to nedopadlo…

„Po většinu zápasu byla Kanada lehounce lepší, ale kluci ukázali ohromného bojovného ducha. Během jedné minuty dokázali vyrovnat a šlo se do prodloužení. A to prodloužení tři na tři… To už je vabank i věc náhody, kdy vám puk přeskočí hokejku, jedou dva na jednoho a je konec. Bohužel, je to škoda. Ale naši kluci zaslouží obdiv za celý turnaj. Já byl absolutně nadšený. Jak hráli, jak se prezentovali. Za posledních iks let daleko největší zážitek s naším hokejem.“

Co za tím vězí?

„Začíná to tím, jak trenéři mužstvo poskládali. Každý hráč měl přesně danou roli, to bylo hodně znát. A hlavně byla cítit nezměrná touha kluků po medaili. Vážně jsem na kluky hrdý. Češi ukázali, že máme světu pořád co nabídnout a že máme skvělé hokejisty i v juniorském věku.“

Z euforie nových šampionů byla patrná i obrovská úleva, že sveřepé Čechy, s nimiž se před turnajem moc nepočítalo, nakonec udolali, souhlasíte? Po gólu na 2:2 úplně zmrzli.

„Jasně. Navíc jsme ke konci mohli dát ještě třetího, kdy tam byly zblízka dvě dorážky. Kanada tady měla trochu štěstí. Ono když vedete 2:0, máte zápas ve svých rukách, pak dvakrát nevyndáte puk z pásma a je najednou srovnáno, to s vámi zatřese. Navíc Kanaďané měli v hlavách obrovský tlak. Tady se nebere bronzová nebo stříbrná medaile, jedině zlatá. Zvlášť když postavíte nejsilnější výběr za poslední roky. Někteří kluci hrají už NHL, k tomu připočítejte jedinečného Bedarda, který ji bude hrát příští rok. A je tam spousta dalšího talentu. To všechno vytvářelo na Kanadu obrovské očekávání a nic jiného než první místo by nepovažovali za úspěch. A jakmile jsme vyrovnali na 2:2, všechno nám začalo hrát do karet a mohli jsme i rozhodnout.“

V Edmontonu jste přímo v centru hokejového dění, jak reagovali vaši kolegové na působivé české vystoupení? Nebyli až v šoku?

„Určitě tu vnímám respekt před našimi výkony a českým hokejem. Už během