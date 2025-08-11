Rekordní návštěvnost, trápení Baníku a válka na Letné. Kolik nabízí za Zafeirise?
Fotbal v našich končinách zažívá nebývalý rozmach. Důkazem je i nejvyšší návštěvnost za téměř 30 let. Osm zápasů 4. kola navštívilo celkem 75 840 diváků. „Diváci zatím výrazně předbíhají to, co se děje na hřištích,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Dost se na tom podepisuje zatím neatraktivní hra TOP4,“ dodává Radek Špryňar. Nejvíce tápajícím týmem z velké čtyřky je Baník. „Bohužel pro Baník jsou teď jejich individuality mimo sportovní formu a plácají se v tom,“ popisuje Michal Kvasnica.
V bonusové části dojde řeč na možné přestupové cíle Slavie a dění kolem Zafeirise nebo na Filipa Zorvana a jeho zahraniční angažmá. Moderuje Pavel Baláž.
Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu