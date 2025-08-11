Předplatné

Rekordní návštěvnost, trápení Baníku a válka na Letné. Kolik nabízí za Zafeirise?

Rekordní návštěvnost, trápení Baníku a válka na Letné. Kolik nabízí za Zafeirise?
Fotbal v našich končinách zažívá nebývalý rozmach. Důkazem je i nejvyšší návštěvnost za téměř 30 let. Osm zápasů 4. kola navštívilo celkem 75 840 diváků. „Diváci zatím výrazně předbíhají to, co se děje na hřištích,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Dost se na tom podepisuje zatím neatraktivní hra TOP4,“ dodává Radek Špryňar. Nejvíce tápajícím týmem z velké čtyřky je Baník. „Bohužel pro Baník jsou teď jejich individuality mimo sportovní formu a plácají se v tom,“ popisuje Michal Kvasnica. 

V bonusové části dojde řeč na možné přestupové cíle Slavie a dění kolem Zafeirise nebo na Filipa Zorvana a jeho zahraniční angažmá. Moderuje Pavel Baláž. 

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

