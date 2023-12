Tisíc střel denně! Duda o tajemství Kulichovy dělové rány: Je to laser

Jeho střela je na úrovni, jakou požaduje současná NHL. To samé bruslení. Z Jiřího Kulicha roste plejer na úrovni špičkových útočníků elitní světové ligy. „Možná nový Pastrňák,“ nerozpakuje se Robert Reichel vytasit srovnání s těžkou váhou. Na světovém šampionátu dvacítek vidíte, jak moc potřebný a užitečný 19letý ranař českému týmu je. Bez něj by byl nahraný. Byl to kanonýr Rochesteru z AHL, jenž dvěma středečními projektily nalomil houževnaté Nory, nakonec se odměnil i hattrickem. Stejný počin by se hodil i v pátek proti výběru USA, aby vznikla šance na body. Kde se zrodila jeho vysokojakostní palba?