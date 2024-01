Cesta do finále: Žádný autobus a být blízko! Švédsko má jediný cíl

Jonathan Lekkerimäki a jeho spoluhráči se radují z gólu do sítě Švýcarska • ČTK / AP / Adam Ihse

Matyáš Melovský (vlevo) slaví na MS do 20 let gól s Jiřím Kulichem • ČTK/AP

Jiří Kulich skóruje na MS do 20 let proti Švýcarsku • IIHF/CHRIS TANOUYE SHARE

Tuhle partu dovedl Augusta mladší do semifinále juniorského šampionátu. • Profimedia.cz

Tuhle partu dovedl Augusta mladší do semifinále juniorského šampionátu. • Profimedia.cz

Minulý rok se Češi dostali přes Švédy do finále Švédska • IIHF

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Čtvrtfinálovou bitvu na Mistrovství světa U20 s Kanadou dvacítka zvládla. V semifinále ji ovšem dnes od 15 hodin čeká v narvané hale další hokejový gigant: domácí Švédsko. Na českých juniorech si ale okamžitě všimnete oproti začátku turnaje jedné velké změny. Působí sebevědomě a do utkání půjdou s cílem vyhrát. Nálada je dobrá a pozitivní. „Všichni jsme natěšení na semifinále,“ přiblížil náladu v týmu obránce Tomáš Hamara.

Po letech strádání, kdy národní tým končil na šampionátech ve čtvrtfinále po bojácných výkonech, se leccos změnilo. Na posledních třech mistrovstvích totiž dvacítka pokaždé bojovala o medaile a je to způsobené hned několika změnami.

Mezi ty hlavní patří, že se snaží hrát aktivní a odvážný hokej se všemi soupeři. S tímto stylem přišel, nyní trenér dospělé reprezentace, Radim Rulík a v hráčích začal probouzet potřebné sebevědomí, které předtím scházelo.

Mladíci zjistili, že jejich dovednosti nejsou tak špatné, aby proti silným soupeřům museli před brankovištěm zaparkovat autobus a doufat, že brankář chytne i nemožné a náhodou se vyhraje 1:0. Potřebné sebevědomí získala parta okolo Jiřího Kulicha a Tomáše Hamary už na covidovém šampionátu 2022. Takže i když se mančaft rok od roku mění, vždy je na něm někdo, kdo se s nově příchozími může podělit o své zkušenosti.

„Beru to tak, že se snažím tým táhnout na ledě i mimo něj. Chci pomoct klukům, kteří jsou třeba na prvním šampionátu. A v důležitých momentech uvolnit atmosféru, protože i já jsem byl nervózní a starší kluci mi pomohli. Tak se to snažím předávat dál,“ vysvětlil Tomáš Hamara.

A sebevědomou partu se podařilo vytvořit i ve švédském Göteborgu. „Po prvním zápase jsme se semkli, řekli si co zlepšit,“ přiblížil hrdina ze zápasu s Kanadou Jakub Štancl.

Své si k tomu určitě řekl i asistent trenéra Robert Reichel. Bývalý legendární útočník byl symbolem největších českých vítězství a své zkušenosti a rady předává i juniorům.

Na hráčích i trenérském štábu je jasně vidět, že postupem do semifinále končit nechtějí. Porazit Kanadu byl sice úspěch, ale je sympatické, že mančaftu to nestačí a chce dojít až na nejvyšší příčky. Už po zvládnutém čtvrtfinále hráči hned připomínali, že tady cesta nekončí, že se musí co nejlépe připravit i na další bitvy.

Do semifinále tak půjde dvacítka s jasným cílem: vyhrát! „Musíme podat stoprocentní výkon a věřit, že to bude stačit k vítězství,“ našel jasnou odpověď Patrik Augusta.

Pro juniory to ale nebude vůbec jednoduché. Proti nim bude stát domácí mužstvo, jehož cílem je pouze zlatá medaile. „Můžeme očekávat hru na kotouči a jejich časté vracení přes kyvadlo. Aktivní obránce a rychlé přečíslení. Švédové jsou opravdu šikovní a nezbavují se puků. Musíme k nim být velice blízko a nedávat jim prostor. Pokud ho mají, dokážou přejít jeden na jednoho a my potřebujeme jejich útoky rychle zastavovat,“ popisoval plán hlavní trenér.

Přesto čtvrtfinálový duel domácího favorita se Švýcary ukázal, že i švédská parta se může dostat pod tlak. „Musíme hrát naši hru a hodně do těla. Mají velmi šikovné obránce, kteří si s pukem rádi hrají. Když je budeme důrazně napadat a srážet se s nimi, tak jim to můžeme hodně znepříjemnit,“ byl před dnešním zápasem bojovně naladěn Štancl.

Švédové mají v týmu hned šestnáct hráčů z nejvyšší domácí soutěže, která je považována za jednu z nejlepších v Evropě. Velká bitva začíná dnes od 15 hodin.