Hraj jako Galvas! Takhle sebevědomé hráče hokej potřebuje vychovávat

V 17 letech je nejmladším hráčem národního týmu na MS U20 ve Švédsku. Tomáš Galvas by mohl mít z tak velké akce, jakou je mistrovství světa, svázané ruce. Vůbec tomu tak ale není. Když sledujete, co si mladý obránce s pukem dovolí, je to kolikrát až k neuvěření. Právě hráče s takovým sebevědomím potřebuje český hokej vychovávat.