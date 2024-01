Kanadě dochází, že jsme zpátky ve špičce. Zase nás berou jako kdysi

KOMENTÁŘ LADISLAVA ŠMÍDA | Kluci udělali na mistrovství světa moc pěkný výsledek, některým z nich to určitě může pomoci směrem k NHL, zvýší se o ně zájem před draftem. Druhá věc je, že si zvýšili sebevědomí, přesvědčili se o tom, že mohou hrát s kýmkoli vyrovnanou partii. A tohle vědomí jim ke zvýšení výkonnosti rovněž pomůže. Aby ne, vyřadili Kanadu a s pozdějšími mistry světa šli až do nájezdů.

Celý turnaj poukazoval na velkou vnitřní sílu našeho týmu. Ti borci prokázali neskutečnou mentální odolnost, vyklouzli z jakékoli svízelné situace. Nesložili zbraně a svou pílí se dokázali vrátit do zápasů a i ty velké vyhrát. Není nic lepšího na zocelení psychiky.

Je logické, že všichni kluci se do NHL nedostanou, ale pár z nich ano. Hodně věřím Jirkovi Kulichovi, brzy by měl dostat větší šanci v Buffalu. Všichni mluví o jeho úžasné střele, ovšem není to jediná velká zbraň v jeho repertoáru. V mých očích je komplexním dynamickým hráčem s velkou budoucností. Těším se na něj, až bude v NHL dostávat pravidelný prostor.

Proč ji nehraje už teď? Je to o šanci a o štěstí. A když píšu o šanci, myslím tím příležitost ne