Proč je Česko zpět na výsluní: Rulíkův odkaz či odvaha. Už nehledá zanďoura

Čeští junioři podruhé v řadě vyřazují Kanadu ve čtvrtfinále mistrovství světa • FOTO: profimedia.cz

PŘÍMO Z OTTAWY | Už počtvrté v řadě patří mezi nejlepší týmy světa. Čeští hokejisté do 20 let si na světovém šampionátu znovu zahrají o medaile poté, co ve čtvrtfinále podruhé za sebou vyřadili favorizovanou Kanadu. Jen dílo náhody? V žádném případě. Mladíci se nejen díky výhře 4:3 v Ottawě nad domácím týmem po právu mohou znovu hřát na hokejovém výsluní. V článku iSport.cz se podívejte na pět hlavních důvodu, proč junioři posouvají český hokej zpátky mezi velmoci.