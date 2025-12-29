Předplatné

Čeští junioři oslavují trefu obránce Adama Jiříčka (vpravo)
Čeští junioři oslavují trefu obránce Adama Jiříčka (vpravo)Zdroj: iihf.com
MS hokej U20
Čeští junioři čelí ve třetím vystoupení na MS do 20 let velké výzvě - dosud neporaženému Finsku. To vede po noční demolici Lotyšska (8:0) tabulku skupiny B před Kanadou a právě Českem. Národní tým si po úvodní přestřelce se zámořským gigantem připsal vítězství, když porazil Dánsko. Vyšlápne si na dalšího soupeře ze severu? ONLINE přenos důležitého utkání sledujte na iSportu, buly je na programu už ve 21:30. Program MS do 20 let ZDE>>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko2200014:26
2Kanada211009:65
3Česko2100112:93
4Lotyšsko200111:101
5Dánsko200024:130

