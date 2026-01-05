Předplatné

ONLINE: Česko - Švédsko 0:1. Dvacítka ve finále MS, soupeř dal gól při oslabení

Čeští junioři Štěpán Hoch (vlevo) a Adam Novotný se snaží dohnat švédského soupeře
Čeští junioři Štěpán Hoch (vlevo) a Adam Novotný se snaží dohnat švédského soupeře
Český útočník Adam Novotn se pokouší obrat o puk švédského soupeře
Český obránce Radim Mrtka během finálové bitvy se Švédskem
Česká jednička Michal Oršulák během finálového zápasu
Český obránce Jakub Fibigr ve finále šampionátu proti Švédsku
Vojtěch Čihař se proti Kanadě dvakrát prosadil
MS hokej U20
Velké finále je tu! Česká dvacítka hraje na MS o zlaté medaile proti Švédsku. Mužstvo trenéra Patrika Augusty v semifinále odstranilo z cesty favorizovanou Kanadu (6:4) a chce završit úspěšnou cestu turnajem. Naposledy čeští hokejisté ovládli juniorský šampionát v roce 2001, bude se po 25 letech zase slavit? Zápas začíná v noci na úterý ve 2.30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Přehled účastí českých hokejistů ve finále MS do 20 let 

ZLATO. MS do 20 let 2000 (Skelleftea a Umea)

Svěřenci trenéra Jaroslava Holíka ve Švédsku po dvou výhrách a dvou remízách se zámořskými celky ovládli skupinu. V play off Češi s přehledem vyřadili Kazachstán (6:3) i USA (4:1) a v bezgólovém finále porazili na nájezdy Rusko. K největším oporám týmu patřili brankář Zdeněk Šmíd či útočníci Milan Kraft s Martinem Havlátem.

ZLATO. MS do 20 let 2001 (Moskva a Podolsk)

Celek vedený opět Jaroslavem Holíkem prošel v Rusku skupinou, v níž byli i Švédi a Američané, bez ztráty bodu. Ve vyrovnaných vyřazovacích bojích Češi přešli přes Švýcarsko (4:3) a Švédsko (1:0), ve finále zdolali Finsko 2:1 a obhájili titul. Brankář Tomáš Duba, obránce Rostislav Klesla a útočník Pavel Brendl byli vyhlášeni nejlepšími hráči šampionátu na svých postech.

STŘÍBRO. MS do 20 let 2023 (Halifax a Moncton)

Češi zahájili šampionát v Kanadě senzační výhrou 5:2 nad domácím týmem a přes porážku se Švédy opanovali skupinu. Ve čtvrtfinále svěřenci trenéra Radima Rulíka rozstříleli Švýcarsko 9:1, v semifinále oplatili Švédům prohru v prodloužení ze skupiny stejnou mincí. V boji o třetí zlato tým kolem brankáře Tomáše Suchánka, obránce Davida Jiříčka a útočníka Jiřího Kulicha smazal ve třetí třetině dvougólové manko, ale v prodloužení se prosadili favorizovaní Kanaďané.

