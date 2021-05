Z NHL na MS jen ŠEST Čechů. Hronek a Zadina už na Rusy, Vrána vyklízí byt

Filipové Hronek a Zadina dorazí z NHL nejdřív a mohli by stihnout i závěr Českých her • koláž iSport.cz

Filipové Hronek a Zadina jsou očekáváni jako první, dorazit by měli ve středu. Ze zámořských posil se objeví nejdřív. „S největší pravděpodobností by mohli hrát poslední zápas Českých hokejových her s Ruskem,“ připustil generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, který však musel škrtnout další dvě jména. Kvůli zranění se omluvil David Kämpf z Chicaga, Josef Kořenář po konci NHL bude pokračovat na farmě San Jose. Mizivá šance už jen doutná v případě Radima Šimka.

Národní tým tak nakonec počítá s příletem šesti hráčů NHL. Hronek se Zadinou mají přistát 12. května, jejich detroitský spoluhráč Jakub Vrána o dva dny později, protože předtím musí ještě vyklidit byt ve Washingtonu, odkud byl před uzávěrkou přestupů vyměněn.

Dominik Kubalík z Chicaga a Filip Chytil s Liborem Hájkem z New York Rangers se dostaví 15. května, kdy mužstvo čeká poslední zkouška před šampionátem. Hned po ní odletí společně do Lotyšska.

„Všichni by se měli připojit ještě v Praze, měli by to stihnout, aby letěli charterem s týmem a nemuseli do Rigy zvlášť. To byla jedna z našich podmínek, abychom odcestovali kompletní. Ale existuje alternativa, že NHL vypraví pro hráče přímý spoj z New Yorku. Ten by připadal v úvahu pro Šimka a Kořenáře, neboť San Jose končí až 13. května. Bylo by pro ně těžké dostat se včas domů, aby mohli odletět. Přemýšleli jsme, že by využili letadla NHL, ale to nejspíš padlo poté, co se Kořenář omluvil a u Šimka máme kvůli zranění obrovský otazník,“ řekl Nedvěd.

Český obránce se potýká se zdravotními problémy, netrénuje, ani nehraje. „Nevypadá moc dobře, co jsem se bavil s generálním manažerem Sharks Dougem Wilsonem, potvrdil, že do konce sezony už nenastoupí. Pravděpodobnost, že by pak přiletěl, je minimální. Zranění léčí možná déle, než se očekávalo. Kdyby přijel, dívali bychom se na hráče, co byl bez ledu skoro tři týdny, což je hrozně dlouho,“ vysvětloval GM reprezentace.

Kämpf sice v sestavě Chicaga nechyběl, rozhodl se však po sezoně doléčit. Kořenář zájem zprvu měl, trenér Filip Pešán ještě po sobotním utkání se Slovenskem tvrdil, že s ním počítá.

„Po debatě s Dougem Wilsonem se rozhodlo, že Pepa po konci sezony v NHL zamíří ještě na farmu,“ dodal Nedvěd. Zároveň potvrdil omluvenku Pavla Zachy z New Jersey. „Má vynikající sezonu a trošku jsme s ním počítali, ale bohužel. Ani teď netrénuje, jen hraje zápasy a rozhodl se, že chce doléčit zranění,“ přiblížil.

Mančaft není nafukovací

Švýcarský šampion a nejproduktivnější hráč základní části i play off tamní soutěže Jan Kovář z Zugu se k národnímu týmu připojí 13. května, takže by teoreticky mohl taky naskočit do sobotního zápasu. Trenéři ještě čekají na obránce Lukáše Kloka, jenž hraje s Raumou finále finské ligy.

Naopak zájem ze strany reprezentace není o Romana Červenku ze švýcarské ligy ani hokejisty působící v zámořské AHL, jejichž celky do play off NHL nepostoupí. Jako například Jan Jeník, jenž se blýskl v závěru základní části v Arizoně, nebo Lukáš Jašek ze zálohy Vancouveru.

„Nad nimi nepřemýšlíme. Bavili jsme se o nich, ale tihle hráči v reprezentaci nebudou, mančaft není nafukovací. Některá rozhodnutí se prostě musí udělat. I Roman Červenka je vynikající hokejista, ale z nějakého důvodu se trenéři rozhodli, že se nevejde,“ řekl Petr Nedvěd.