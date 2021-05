Nechtěný Červenka: Nehroutím se, v týmu jsou mladší. Konec nevyhlašuje

Za národní tým odehrál Roman Červenka 157 zápasů, reprezentoval na třech olympijských turnajích, na Světovém poháru. Naposledy ve švýcarském Rapperswilu odehrál skvělou sezonu, v bodování ligy skončil v elitní pětce. Ale na svůj devátý hokejový šampionát se nepodívá, kouč Filip Pešán přiznal, že o něj nemá zájem. „Nějak se z toho nehroutím, ani jsem se tím nezabýval. Nikdo nevolal, tak to neřeším,“ reaguje 35letý útočník pro iSport.

Nejdříve o něm mluvil, že i jeho jméno je ve hře. Po pátečním utkání ale hlavní trenér Pešán na téma Červenka jen prohlásil: „Ten je mimo hru.“

Sám útočník z toho ale nedělal velkou vědu. „Je normální, že jsou v týmu mladší kluci. Beru, že to tak má být. Nehroutím se z toho, že není o mě zájem,“ uvedl centr, jenž ve Švýcarsku prožil skvělou sezonu. Konečně mu drželo zdraví, ve 49 zápasech si připsal 51 bodů (16+35) a podceňovaný tým, překvapení soutěže, dovedl až do semifinále, v němž Rapperswil padl s Zugem, pozdějším vítězem.

„Celkově mám z toho výborný pocit,“ říká Červenka, jenž má v klubu ještě dvouletou smlouvu.

V reprezentaci celkem zvládl 157 zápasů, v nich nastřílel 41 gólů. Národní tým nikdy neodmítl, absolvoval osm šampionátů, tři olympijské turnaje.

Na mistrovství světa v Dánsku před třemi lety byl kapitánem. Pak ho pronásledovaly zdravotní potíže, proto na šampionátu v Bratislavě chyběl. Teď je sice fit, ale do nominace se nevešel.

„Vždycky jsem za nároďák hrál rád, na tom se nic nemění. Dával jsem tomu maximum. Určitě tady nevyhlašuju, že končím. Tak to prostě je. Záleží, jestli se člověk trenérovi hodí, nebo ne. Pokud jsou v týmu mladší hráči, kteří na to mají, je to absolutně v pořádku. Dál tomu nechávám volný průběh,“ smířlivě reaguje Červenka, mistr světa z Německa z roku 2010.

Na následném mistrovství v Bratislavě bral bronz. „Na to budu mít vždycky nádherné vzpomínky. Kdykoliv to šlo, reprezentoval jsem rád. Život jde dál, víc to neovlivním. Klukům budu držet palce,“ dodává útočník.

A kdyby o něj byl zájem, i tentokrát by na nabídku kývl? Jako vždycky? „Vůbec jsem se tím nezabýval, nikdo nevolal, to bych řešil až v době, kdyby zájem byl. Každopádně platí, že za nároďák jsem vždycky hrál moc rád,“ dodává mistr extraligy se Slavií (2008) a šampion KHL s Petrohradem (2015), jenž naposledy v bodování švýcarské ligy proháněl i vítěze Jana Kováře.

„Ten ale nakonec byl odskočený. Zaslouženě to vyhrál, byl prostě nejlepší hráč ligy,“ chválí reprezentačního parťáka, jenž s Zugem v pátek oslavil titul.

Ten se každým dnem může chystat na to, že se mu ozve kouč Pešán. Rád by ho před mistrovstvím měl v týmu co nejdřív.

Červenka u toho tentokrát nebude.