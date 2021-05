Šachy gólmanů: kanadský Bělorus hrál za Spartu, švédský Kazach nedorazí

Bělorusko hledá stálou jedničku od chvíle, kdy brusle na hřebík pověsil Andrej Mezin. Už jednou se jim podařilo přilákat do národního týmu cizince, který chytal za Dinamo Minsk. Hned čtyři světové turnaje za Bělorusy odchytal Kevin Lalande, rodák z kanadského města Kingston.

Ten ale musel svou kariéru zabalit už ve 30 letech kvůli zdravotním problémům. „Za pět let jsem prožil čtyři otřesy mozku, a pokaždé mi rekonvalescence trvala déle,“ oznámil v únoru 2018, když se rozhodl odejít do sportovního důchodu.

Bělorusové si po návratu do elitní skupiny vybrali do role jedničky jeho krajana Dannyho Taylora. 35letý Kanaďan narozený v anglickém městě Plymouth, odehrál tři zápasy v NHL v dresech Calgary a Ottawy, pamatovat si ho ale možná budou i fanoušci Sparty. V sezoně 2015/16 přišel coby posila z Medvěščaku Záhřeb a za pražský klub tehdy odchytal sedm zápasů základní části a tři v play off. Po větší část vyřazovací části, ve které Sparta došla do finále, byl dvojkou za Tomášem Pöpperlem.

Velké nadšení z jeho výkonů nepanovalo. „Je to průměrný brankář. V prvním utkání série měl mít jasnou nulu. Nic nezachránil. Každý rok je tam jiný brankář a pořád nenašli toho pravého,“ kritizoval tehdy Kanaďana legendární Jiří Holeček při čtvrtfinálové sérii se Zlínem. V prvním klání byl Taylor u výhry 4:3, ve druhém, které Sparta prohrála 0:4, po třech brankách střídal.

Po odchodu ze Sparty se kromě jedné sezony, kdy se zkoušel prosadit za mořem, usadil v KHL. Chytal za Záhřeb a Novosibirsk, poslední dva ročníky je mu domovem Minsk. Funkcionáři běloruské federace mu nabídli místo v reprezentaci, a on v lednu letošního roku přijal. Spolu s ním byli „naturalizováni“ i útočníci Francis Paré z Kanady a Shaun Prince z USA.

Taylora tak čeká první mistrovství světa. V konkurenci mladíčků Alexeje Kolosova (19), který je v Minsku až trojkou, a Konstantina Šostaka, který čeká na šanci v Čerepovci, by měl být poměrně jasnou jedničkou a 24. května se postavit do branky proti Čechům. V klubu byl přitom brankář číslo dva – za Dinamo odchytal jen dvanáct zápasů, 41 jich zvládl Čech Dominik Furch.

Karlsson opustil tým. Kvůli smlouvě?

37letý Henrik Karlsson zkoušel štěstí i v NHL v dresu Calgary, své místo ale našel až v KHL. Dva roky chytal za Jokerit, načež se přesunul do Barysu Astana (nyní Nur-Sultan). V něm odchytal pátou sezonu, už v té druhé jej ale Kazaši zlanařili do národního týmu. „Zažil jsem tu zatím skvělých pět let. Když jsou týmy spokojené s cizinci, rádi je přijmou za vlastní, aby mohli reprezentovat jejich země,“ řekl zkušený gólman pro švédský list Aftonbladet.

Už už to vypadalo na debut na mistrovství světa v 37 letech. Ne v dresu rodného Švédska, nýbrž druhého domova, Kazachstánu, za který zatím chytal jen na turnajích nižší úrovně a ve dvou utkáních olympijské kvalifikace. Zkušený brankář se ale na šampionátu nakonec nepředstaví, tým opustil na poslední chvíli.

Důvod? Zástupci reprezentace uvedli jako oficiální verzi rodinné důvody, ale podle spekulací tisku za tím byl fakt, že se s Barysem nedohodl na nové smlouvě.

Rodák ze Stockholmu byl přitom v Kazachstánu nadmíru spokojený. „Nur-Sultan je rychle rostoucí město. Za pět let, co jsem tady, se toho událo hrozně moc. Zájem o sport je enormní, pořád se tu staví něco nového,“ řekl. Na stole měl prý prodloužení smlouvy v kazašském týmu o další rok, klub ale v půlce května oznámil, že spolupráce pokračovat nebude.

Přijde tedy konec kariéry? „Už neplánuji hrát za jiný tým než Barys. Jsem šťastný, že můžu hrát, ale uvědomuji si, že mi bude už osmatřicet. Až uzavřu kariéru, možná budu studovat ekonomii a vrátím se do Stockholmu. Už jsem dlouho mimo domov,“ doplnil pro Aftonbladet.