Zlatý hattrick! 20 let od návratu týmu, jenž se zapsal do historie

20 let od návratu týmu, jenž završil zlatý hattrick. Jak Češi vyhráli MS 2001? • FOTO: Koláž iSport.cz Od zavedení systému play off na mistrovství světa se nikomu jinému nepodařilo to, co České republice v letech 1999 – 2001. Národní tým získal „Zlatý hattrick“, který pečetil triumfem na šampionátu v Německu. Před 20 lety, 14. května 2001, se svěřenci tehdejšího trenéra Josefa Augusty vrátili do Čech potřetí v řadě jako mistři světa. Připomeňte si, jak reprezentace završila svou zlatou éru.

Česko – Bělorusko 5:1 Úvodní duel šampionátu jako by byl předzvěstí toho, co Čechy bude na turnaji provázet. Vyjma dvou případů totiž museli v každém zápase otáčet nebo dotahovat. Svou úvodní třetinu na MS národní tým prohrál, když nedokázal zareagovat na trefu Andreje Skabelky. Od druhého dějství už se ale prosazovali jen Češi. Vše odšpuntoval v čase 22:53 v oslabení Petr Čajánek. Vzápětí se trefili i Martinové Procházka s Ručinským a ve třetí třetině pečetili výhru Tomáš Vlasák s Davidem Výborným. Radost Petra Čajánka (vpravo) po gólu proti Bělorusku na MS 2001 • Foto Repro ČT 2

Česko – Německo 2:2 Na druhý duel se Češi museli přestěhovat z Norimberku do Kolína nad Rýnem, kde se střetli s pořadatelským Německem. 18 500 fanoušků sledovalo jedno z velkých překvapení šampionátu. Dvojnásobní mistři světa v elektrizující atmosféře ztratili s týmem, co se vrátil do A-skupiny MS. Skóre sice otevřel Viktor Ujčík (10:40), ale za minutu a devět sekund srovnala domácí hvězda Marco Sturm. Obrat zařídil Daniel Kreutzer a národní tým zvládl už jen v závěru druhé třetiny srovnat díky Radku Dvořákovi. Radek Dvořák srovnává souboj s Německem na MS 2001 na konečných 2:2 • Foto Repro ČT 2

Česko – Švýcarsko 3:1 Základní skupinu uzavřeli Češi obratem se Švýcary. Byť odehráli dobrou první třetinu, prohrávali po gólu Martina Plusse. K zvratu zavelel ten nejpovolanější, kapitán Robert Reichel, a to rychlým švihem v první minutě druhého dějství. Vítězný gól zařídil v čase 43:57 Viktor Ujčík, aby mohl 15 sekund před koncem Reichel uzavřít na 3:1 bekhendem do prázdné branky. „Tohle vítězství nám jednoznačně zvedne sebevědomí. Hráli jsme celou třetí třetinu velice dobře takticky,“ těšilo trenéra Augustu. Petr Čajánek v zápase se Švýcarskem • Foto Profimedia.cz

Česko – Rusko 4:3 Druhou fázi turnaje rozjeli Češi zápasem obratů s Ruskem. V první třetině tým podržel brankář Milan Hnilička, jenž v ní kryl hned 15 ruských střel. „Byl skvělý, přesně ta opora, kterou potřebujeme,“ prohlásil trenér Augusta. Góly začaly padat až ve druhé třetině. Na branky Ručinského s Moravcem reagoval soupeř zásahy Andreje Razina a Alexandera Golce. V 43. minutě pak Jurij Kuzněcov překlopil misky vah na stranu Rusů. Jenže jen na chvíli. 41 sekund po jeho gólu Dvořák nachytal brankáře Michaila Štalenkova přízemní střelou mezi betony. Hned minutu poté navíc Jiří Dopita dojel vlastní střelu, která se od zadního mantinelu odrazila před branku, a zasunul puk do sítě – 4:3. Radek Dvořák nachytal brankáře Michaila Štalenkova střelou mezi nohy. Srovnal tak duel s Ruskem na MS 2001 na 3:3 • Foto Repro ČT 2

Česko – Itálie 11:0 Z českého pohledu nejjednoznačnější zápas. Prosadily se v něm všechny čtyři české útoky a výsledkem bylo vítězství rekordním rozdílem 11:0. Pětice Dvořák, Procházka, Čajánek, Reichel a Vlasák si připsala tři kanadské body, první dva jmenovaní za 2+1, zbylí tři za 1+2. Třetí třetinu, svou jedinou na šampionátu, odchytal místo Milana Hniličky Dušan Salfický. Češi na MS 2001 zdolali Itálii 11:0 • Foto Repro ČT 2

Česko – Kanada 4:2 Špatný začátek, dobrý konce. Kanadu poslal do vedení čerstvě jednadvacetiletý Vincent Lecavalier, ale Češi následně našli v souboji se zámořským soupeřem svou hvězdu, a to překvapivě v obraně. Dvěma góly otočil výsledek Pavel Kubina, který měl prsty i v třetím českém gólu, když jeho střela propadla brankáři Fredu Brathwaiteovi a puk doklepl do sítě Reichel. Kanaďané ještě korigovali brankou Krise Drapera, ale srovnat jim Češi nedovolili. Naopak Filip Kuba upravil na konečných 4:2. Milan Hnilička zasahuje proti Kanaďanovi Vincentu Lecavalierovi • Foto Profimedia.cz

Česko – Slovensko 2:0 „Zápas o bytí a nebytí. Teď pro nás teprve začíná mistrovství světa,“ znělo z české strany. To gólman Slovenska Ján Lašák si zase povzdechl, že by raději hrál s Kanadou, protože Češi dávají podivné góly. A právě takový nakonec čtvrtfinále rozhodl. Rozhodčí signalizoval vyloučení a národní tým měl jít do výhody 5 na 3. Moravec tak chtěl odevzdat puk soupeři a nahodil jej na Lašáka. A kotouč byl najednou v brance. „Hloupý gól, který ovlivnil další průběh. Myslel jsem, že rozhodčí ještě předtím přeruší hru,“ uvedl Lašák. Sůl do otevřených ran ještě přisypal Pavel Patera. „Trochu jsem ho po tom gólu popíchl. Křičel jsem na něj, že je to díra,“ prozradil. Tím se vysvětlilo i to, proč po něm Slovák po inkasované brance vystartoval. Lašák se pak ale rozchytal a soupeře držel ve hře. Kryl několik českých úniků, nestačil až na ten Jaroslava Hlinky. Slováci vyšli v derby střelecky naprázdno a MS pro ně skončilo, Češi mohli začít myslet na boje o medaile. Souboj před slovenskou brankou během čtvrtfinále MS 2001, které Češi vyhráli 2:0 • Foto Profimedia.cz

Česko – Švédsko 3:2 po náj. Tre kronor si pro semifinále nachystali zbraň. Z NHL jim přiletěla opora Toronta Mats Sundin. Jenže byli to Češi, kdo do utkání vlétl ve velkém. Už po 20 sekundách zdvihl po gólu ruce nad hlavu Reichel. Vedení držel tým trenéra Augusty do 22. minuty. Pak ale srovnal Fredrik Modin a v čase 45:03 otočil v přesilovce Andreas Johansson. Čechy to ale nesrazilo a Ujčík dorážkou Čajánkovy střely zařídil vyrovnání. Semifinálové drama dospělo nakonec až do nájezdů, a to i díky Hniličkovi, který vychytal v prodloužení šanci Sundina. Jörgen Jönsson otevřel trestná střílení gólem, ale na druhé straně odpověděl svou klasikou, bekhendovou kličkou, Procházka. Rozhodující moment přišel ve čtvrté sérii, kde se Ujčík prosadil ranou pod horní tyč. Když pak video pokazilo Modinovu radost, puk skončil jen na horní tyči, vypukly oslavy postupu do finále. „Slyšel jsem ji (horní tyč), jen jsem se bál, aby mě to netrefilo do zad a nesrazil jsem si to do branky. Když rozhodčí rozpažil, tak to ze mě spadlo,“ prohlásil Hnilička. Semifinále MS 2001 mezi Českem a Švédskem rozhodly až nájezdy • Foto Profimedia.cz

Česko – Finsko 3:2 po prodl. Velké finále zlaté cesty. Češi ukázali, jak velký tým jsou. Mužstvo, které se nevzdává za žádných okolností. Unaveni náročným turnajem, navíc prohrávali po dvou třetinách 0:2. Finské góly obstarali Juha Lind a Juha Ylönen. I tak dokázali bitvu o nejcennější kov otočit. Pocházka nejprve snížil a na začátku 55. minuty si teč Jiřího Dopity, která mířila mimo, srazil do sítě brankář Pasi Nurminen. V prodloužení to pak přišlo, moment, který se zapsal do historie. Patera u mantinelu na polovině kluziště obral o puk Toniho Sihvonena, zavezl kotouč do útočného pásma, dal pod sebe Moravcovi a ten bekhendem zasunul pod Nurminena. „Vítej zlatý hattricku. Češi jsou potřetí za sebou mistři světa,“ zvolal tehdy komentátor Robert Záruba. „Pamatuji si to velmi dobře. Patýs mi to naservíroval, hráč za mnou mi to chtěl v zoufalství vypíchnout a v tu chvíli upadl taky brankář Nurminen. Dával jsem to skoro do poloprázdné brány, bylo to i o štěstí. Když je únava, tak se dělají chyby, ale my jsme ji neudělali a vyhráli jsme,“ zavzpomínal na zlatý gól Moravec v rozhovoru pro magazín Patriot. Češi završili na MS 2001 zlatý hattrick • Foto Profimedia.cz

Návrat a oslavy Před 20 lety, v poledne 14. května 2001 přistálo na starém ruzyňském letišti letadlo s hokejovými mistry světa. V tvářích všech byly znát stopy bujarých oslav. Ty ale návratem do rodné vlasti neskončily. „Já jsem seděl celý šampionát!“ pobavil všechny už v letadle Dušan Salfický reakcí na pilota, jenž žádal, aby se před přistáním všichni usadili na svá místa. Na šampionátu odchytal pouze třetí třetinu s Itálií (11:0). Při oslavách byl ale ústřední postavou, showmanem. Tým se po příletu odebral autokarem na Staroměstské náměstí, kde ovace fanoušků nebraly konce. Dav vyvolával jména zlatých hochů a došlo i na státní hymnu. Návrat hokejových mistrů světa v 2001, kdy Češi završili zlatý hattrick • Foto LEGNER JAROSLAV / Sport Návrat hokejových mistrů světa v 2001, kdy Češi završili zlatý hattrick • Foto LEGNER JAROSLAV / Sport