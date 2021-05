Kovář a Kubalík o kopancích od Straky i Rusech: Politiku do toho netaháme

Na minulém mistrovství světa v Bratislavě jim to šlapalo náramně. I teď se čekají velké věci. Chytrý centr, čerstvý mistr švýcarské ligy, jehož opěvovaný kanonýr Martin Procházka přirovnává k Pavlu Paterovi. A dravé křídlo z Chicaga.

Že by vytvořili podobnou dvojku jako legendární P+P?

„To bychom se nezlobili,“ usmívají se K+K.

Před šampionátem se poprvé viděli až před odletem na letišti. Povídání pro iSport Premium kvůli karanténním opatřením probíhalo na dálku přes WhatsApp. Ale znát to nebylo. Vládnou nejenom na ledě, ani při rozhovorech rozhodně nenudí.

Na úvod mistrovství vás čekají Rusové. Bude to vyhecovanější kvůli politickým souvislostem posledních týdnů?

Kubalík: „Honzíku, budeš asi odpovídat první, ne?“

Kovář: „Když jinak nedáš… Nerad bych do toho tahal politiku. Všichni vědí, co se děje, čtou zprávy, ale už tak jsou zápasy s Rusy vždycky vypjaté. Podle mě politika do sportu nepatří.“

Kubalík: „Jak říkal Kovin. Vím, co se děje, sleduju to. Ale je to první utkání na šampionátu, takže o motivaci je postaráno. Navíc bitvy s Rusáky jsou vyhrocené za každých okolností. Náboj to bude mít určitě. I bez těch politických věcí. Víc bych to nepitval.“

Dlouholetý kapitán národního týmu Jakub Voráček se o politice často zmiňuje. Netají se tím, že mu současná vládní garnitura vůbec nesedí, a dává to patřičně najevo.

Kovář: „Jo, všiml jsem si. Je to věc každého. Někdo se chce k tomu vyjadřovat a protlačit si svůj názor. Někdo ne. Já to plně respektuju, Voras na to určitě má právo.“

Vy ale nebudete takový…

Kovář: „Já jsem spíš takový nesociální. (usměje se) Tedy v tom smyslu, že nemám sociální sítě a jsem v tomhle ohledu spíš zdrženlivý.“

Vy jste, Dominiku, zaznamenal Voráčkovy výroky?

Kubalík: „To jo. My jsme s Kovinem v tomhle trochu podobní, nemusíme úplně prosazovat náš názor nebo říkat, co si o tom myslíme. Vím, že Voras je takový, má potřebu říct si svoje. Lidé ho poslouchají, takže na to má právo. Já jsem trochu jinej v tomhle.“

Kovář: „Ještě bych k tomu dodal, že je stoprocentně dobře, že i někdo ze sportovního prostředí k tomu řekne svůj jasný názor. Asi by to neměli dělat všichni, ale je fajn, když zaznívají pohledy ze všech sfér života.“

Znamená něco, že jste Rusy porazili 4:0 na závěr Českých her v generálce na šampionát?

Kovář: „Je to příjemný, ale nepřeceňoval bych to. Každopádně uděláme maximum, aby se nám vstup do turnaje povedl.“

Kubalík: „Myslím, že každý zápas je hrozně důležitý. A porazit Rusáky je vždycky příjemné. Kluci turnaj odehráli výborně a posledním utkáním to gradovalo. Šimon (Hrubec) zachytal výborně. Takže spokojenost.“

Honzo, tým povedete jako kapitán. Co to pro vás znamená?

Kovář: „Je to pro mě obrovská čest. Sám jsem vyrůstal na nejlepších českých kapitánech v minulosti. Dá se říct, že to byly moje idoly. Takže i z toho důvodu si toho budu moc považovat. V nároďáku už jsem něco prožil, jsem v něm od roku 2010, to už je nějaká doba… Letos máme dost mladý tým, zkušených hráčů není až tolik. Při minulém mistrovství v Bratislavě bylo víc našich hvězd z NHL a lidí, kteří toho měli spoustu odehráno. Letos to bude trochu jiný, ale naopak to může být výhoda.“

Kubalík: „Věřím, že se nám bude dařit. Dáme do toho všechno.“

Céčko na dresu měl na šampionátu i někdejší centr Pavel Patera, olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa. Váš velký vzor, že?

Kovář: „Jo jo. Na něm a Martinovi Procházkovi jsem vyrůstal. S bráchou jsme si na něj hráli na dvoře. On byl střelec, Prochy. Já jsem nahrával, takže jsem byl Patýs. (smích) Toho jsem jako hokejistu hrozně miloval. Byl pro mě nejvíc.“

Čím vás Patera tak upoutal?

Kovář: „Hlavně chytrostí. Právě on byl ten hráč, který byl o myšlenku napřed. Věděl, co s pukem udělá. Vždyť vlastně na nejslavnější góly v naší historii přihrával on. Kéž by nám to takhle klapalo i s Kubaldou.“

I vy jste tuhle slavnou dvojici sledoval?

Kubalík: „Pochopitelně jsem o nich věděl, líbilo se mi, jak hrajou. Všichni víme, jak jim to šlo.“

Teď už je jenom napodobit! Vy střelec jako Procházka, váš parťák mozek a nahrávač jako Patera.

Kubalík: „Co na to říct. Bylo by to krásný. Ale zase nechci, aby nás někdo srovnával s takovými legendami.“

Jak vůbec vidíte parťáka jako kapitána. Správná volba, že?

Kovář: „No, tak to si rád poslechnu.“

Kubalík: „Ajaj… To jsem přesně nechtěl, tuhle otázku!“ (smích)

Kovář: „Hele, neboj, taky se určitě dostaneme k tomu, abych vyprávěl, jaký jsi střelec. Takže ti to vrátím.“

Kubalík: „Je to nejzkušenější hráč v nároďáku, pro mě je to super i v tom, že jsme toho spolu spoustu odehráli. Rozumíme si. Jinak je to skvělý lídr. Nemá problém vzít zodpovědnost na sebe, což je výhoda, protože ne každý to umí, i když si to nechce moc připouštět. Honza není ten typ, který by se schovával. Nebojí se. Byl na turnajích, kde byli i velcí hráči z NHL, takže toho mohl hodně pochytat. Určitě jsem rád, že je kapitánem právě on.“

Jak se to poslouchá?

Kovář: „Držím mu pistoli u hlavy. Takže to takhle říkat musí.“

Kubalík: „Přesně tak. Úplně nemůžu říct, že ho nemám rád a že je to mentál…“

Kovář: „To bys měl peklo a hodně těžký léto.“

Mělo by vám to sednout i hokejově, ne? Že vytvoříte údernou dvojku.

Kovář: „Myslím, že naposledy v Bratislavě jsme spolu odehráli dobrý šampionát, bylo by super, kdyby nám to sedlo. Potenciál tam je. Ale pravda se ukáže až na turnaji. Nemáme zajištěné, že spolu budeme hrát celou dobu. Můžeme zahrát jednu, dvě blbé třetiny, a rozhází se to. Těžko předvídat. Uděláme všechno, aby to klapalo, abychom si vyhověli a tým táhnuli.“

V čem vám ten druhý nejvíc vyhovuje?

Kubalík: „Je to docela jednoduchý. My jsme opak jeden druhého. Základ je, že já jsem víc střelec, Kovin víc nahrávač. Celkově jde o pocit na ledě. Kovin vidí, kde se pohybuju, takže vím, co od něj čekat. Je fajn, když si člověk s někým takhle sedne a všechno vychází. Ale už jsou to zas skoro dva roky, co jsme spolu hráli naposledy, takže zůstáváme při zemi. Uvidíme.“

Vzájemná chemie se nezapomíná, ne?

Kubalík: „Všichni se mě na to ptají a říkají, jak nám to bude fungovat, že by to mělo přijít automaticky a bude to skvělý… Byli bychom oba moc rádi. Ale jak říká Honza – může se stát cokoliv, třeba si sedne s někým jiným. Je spousta věcí, které to mohou ovlivnit. Byl bych jenom rád, kdyby nám to šlo, máme k tomu všechny předpoklady.“

Nejspíš si zahrajete s dalším excelentním střelcem Jakubem Vránou.

Kovář: „Snad to bude klapat.“

Akorát asi bude na vás, abyste bránil.

Kovář: „Když budou oni dva sypat góly, tak mi to vadit nebude.“ (smích)

I tak budete mozek celé formace.

Kovář: „Vím, že nikdy nebudu nikoho přebruslovat. Snažím se dělat, co umím. Využít silných stránek, které mám. Abych byl o myšlenku napřed než soupeř a byl schopnej to klukům nahrát v pravý čas.“

Na klubové úrovni jste toho ale spolu vy dva moc neodehráli, že?

Kovář: „To je pravda. Hlavně v nároďáku.“

Kubalík: „V Plzni to bylo jenom krátce.“

Kovář: „Jo jo, to mu bylo asi dvanáct, když u nás nastoupil v áčku.“

Bylo mu sedmnáct a bylo to v sezoně 2011/12.

Kubalík: „Ty jo, to už je tak dávno. To jsme hráli ještě s Dudákem (Radkem Dudou), co?“

Kovář: „Jo jo.“

Už jste, Dominiku, sehnal kamarádovi angažmá v Chicagu jako vítězi bodování švýcarské ligy? Vás si přesně po tomhle úspěchu vytáhli.

Kovář: „Ty jo, to mě zajímá. Tak povídej!“