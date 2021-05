Změny na Švýcary! V sestavě i Šustr s Blümelem, kdo začne v bráně?

Čekat na hráče z NHL? Zbytečné. Trenéři českého národního týmu dopsali na soupisku obránce Andreje Šustra a útočníka Matěje Blümela. Poslední místo zůstává volné, na to však bude s největší pravděpodobností doplněn třetí gólman Petr Kváča. Už dnes večer čeká Čechy druhý duel šampionátu. Odčiní úvodní zpackaný duel s Ruskem? „O všem jsme si už dnes stihli s hráči popovídat, ukázali jsme si nějaké věci na videu. Dneska to bude úplně o něčem jiném, věřím v to,“ říká asistent trenéra reprezentace Jaroslav Špaček.

Jak se vám spalo? Slyšel jsem, že Lotyši na ulici do rána bujaře slavili výhru nad Kanadou.

(úsměv) „Je to tak. Každý jim přeje takové vítězství, poprvé v historii Kanadu porazili. Pátek večer, mohli si dát pivo, vyrazit do ulic. Bylo to slyšet asi do dvou do rána, já jsem ještě ale tou dobou pořád pracoval, takže mě to nebudilo. Pak se to uklidnilo a bylo to v pohodě.“

Jak tým vzal včerejší prohru?

„Řekli jsme si k tomu svoje. Sedm týdnů jsme něco nacvičovali, včera proti Rusům to ale vůbec nebyla naše hra. Myslím, že jsme Rusákům dali na ledě hodně prostoru. Vůbec jsme nedodržovali věci, které jsme měli. Nerozvážností jsme je nechali hrát, nedrželi jsme systém. I když jsme sahali po bodu, byl to náš nejhorší zápas od začátku přípravy.“

Vy máte na starost obránce. Právě defenziva byla největším problémem hry. Máte nějaké vysvětlení pro velké množství chyb v rozehrávce?

„Souhlasím, nešlo nám to. Souboje kolem branky jsme taky prohrávali, hodně zkažených puků, špatná rozhodnutí, předržování. O všem jsme si už dnes stihli s hráči popovídat, ukázali jsme si nějaké věci na videu. Dneska to bude úplně o něčem jiném, věřím v to.“

Hrálo roli obrovské hřiště, které je v Rize oproti pražské O2 areně mnohem širší?

„Byla to jedna z věcí, o které jsme se bavili. Led v O2 areně nám seděl, kluci si to chválili. Přejít pak na takové letiště je problém. Předržovali jsme puky, bylo tam hodně nepřesností. Obránci puky dávali útočníkům pomalu. Bylo to právě dáno i tím, že měli zdánlivě hodně času. Útočníci byli ale hladoví, chtěli hrát, bruslit. Nechali jsme si je odjet, pak jsme hledali nahrávky na 15 až 20 metrů, což bylo špatně. Rusům v jejich technice a bruslení velké hřiště vyhovuje, dávali jsme jim šanci otáčet hru a nechat je v našem obranném pásmu.“

Jak jste ze svého pohledu viděl rozhodující akci, která 19 sekund před koncem rozhodla duel ve prospěch Rusů?

„Rusáci už tam hlavně vůbec nechtěli hrát. My jsme měli puk pod kontrolou. Bavili jsme se o tom s těmi, kdo na ledě byli… Měli jsme jen otočit hru zpátky, podržet puk, vůbec ho nenahazovat. Zbytečně jsme ho ztratili. Všechno se to navalilo… Špatné nahození, tři hráči šli střídat, rychlý protiútok, parádně trefená střela. Všichni byli spokojení s bodem, my jsme to ale špatně vyhodnotili. Puk jsme měli podržet, vůbec nejít střídat.“

Na soupisku jste dopsali Matěje Blümela a Andrejem Šustrem. Budou hned hrát?

„Ano, hned naskočí do sestavy. Bude hrát i Lukáš Klok, pospolu bude i celý útok Špaček, Stránský a Lenc.“

Kdo ze sestavy vypadne?

„Nechte se překvapit.“

Nebyla zpětně chyba, že jste na Rusy prostě nešli v nejsilnější možné sestavě? Že jste nechali mimo v přípravě skvěle fungující lajnu Špaček – Stránský – Lenc?

„Pořád jsme sahali po bodu, i přes ten zpackaný konec. Je důležité rozložit síly, Švýcaři nemají vůbec špatné mužstvo. Vždycky se s nimi bijeme do poslední chvíle. Zrovna tihle kluci budou na dnešek odpočinutí. Rozložili jsme síly, dopsali jsme další kluky. Dneska to zúročíme a podpoříme rozhodnutí, které jsme s kouči udělali.“

Prozradíte, kdo bude chytat?

„Bude chytat Šimon Hrubec. Věříme mu. Věříme, že nás dovede k vítězství.“