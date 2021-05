SOUHRN: První šok na MS, Lotyši smázli Kanadu! Slováci vítězně

Nikita Komarov dostal v první třetině trest do konce utkání za ostrý zákrok na Šimona Nemce, účty si s ním chtěl vyřídit Kristián Pospíšil • Reuters

Miks Indrašis poslal Lotyše do vedení jen dvě vteřiny před koncem první třetiny • ČTK / AP / Sergei Grits

Mistrovství světa odstartovalo. A hned na úvod zažilo pořádný šok, Kanaďané padli s domácím Lotyšskem 0:2! Vítězný gól vstřelil Miks Indrašis, skvělý výkon předvedl brankář Matiss Kivlenieks. První výhru mají i Slováci, kteří zvládli skvěle první třetinu proti Bělorusku a vyhráli 5:2. V odpoledním utkání skupiny B si pak Němci zastříleli proti oslabené Itálii, kterou porazili vysoko 9:4. Češi vstoupili do šampionátu porážkou s Ruskem 3:4 .

Bělorusko - Slovensko 2:5

Slováci vyhráli první část 3:0, poté vedli i 4:0, soupeř se prosadil až v závěrečných sedmi minutách. Po dvou gólech dali útočníci Kristián Pospíšil a Peter Cehlárik.

Slováci skvěle začali. Úvodní dějství vyhráli tříbrankovým rozdílem a položili základ k důležité výhře z pohledu boje o postup do čtvrtfinále. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Pospíšil. Konrád na druhé straně vychytal Platta.

V deváté minutě se provinil faulem vysokou holí Stefanovič a jeho trest na 2+2 minuty přišel Bělorusy hodně draho. Nejprve se parádní dělovkou zpoza kruhu prosadil Cehlárik, druhou část početní výhody pak využil podobně rezolutní ranou Pospíšil.

Brankář Šostak tím v utkání dochytal, jeho místo zaujal Taylor. Ten zastavil příval slovenských gólů i přesto, že v polovině 16. minuty si vysloužil trest na pět minut a do konce zápasu Komarov. Jen krátce nato mu pomohla horní tyčka, na níž skončil puk poté, co Studenič usměrnil Cehlárikovu nabídku.

Ve druhé dvacetiminutovce se skóre nezměnilo, přestože k tomu byli Bělorusové dvakrát hodně blízko. Platt ve 28. minutě chytře přelstil Konráda, jenže puk nedokázal poslat do prázdné branky. A když už v ní ve 36. minutě skončil po ráně Šarangoviče, po dlouhém zkoumání videa nebyl gól uznán kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti.

Na začátku 46. minuty uklidnil Slováky Hrivík čtvrtou brankou, u níž se po trenérské výzvě přezkoumával možný ofsajd, ale běloruská střídačka neuspěla. V 54. minutě využil Stefanovič dlouhou přesilovku pět na tři a připravil Konráda o čisté konto.

Bělorusové ožili, o to více, když o 57 sekund později přidal další gól Šarangovič. Právě útočník New Jersey v NHL mohl zařídit opravdu dramatický závěr po přestupku Ďalogy, jenže trestné střílení v čase 58:54 neproměnil. Cehlárik pak vše uzavřel gólem do prázdné branky při power play Běloruska.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:25. Stefanovič, 54:22. Šarangovič Hosté: 03:53. Pospíšil, 09:17. Cehlárik, 11:02. Pospíšil, 45:05. Hrivík, 59:15. Cehlárik Sestavy Domácí: Šostak (12. D. Taylor) – Bailen, Korobov, Znacharenko (C), Antonov, Lisovec, Chenkel, Falkovskij, Jerjomenko – Šarangovič, Paré, Prince – Děmkov (A), N. Komarov (A), Drozd – Platt, S. Kosticyn, Belevič – Lopačuk, Stefanovič, Nesterov. Hosté: Konrád (J. Hudáček) – Gernát, Rosandić, Nemec, Ďaloga (C), Grman, Jánošík (A), Gachulinec, Kňažko – Cehlárik, Hrivík (A), Lantoši – Skalický, Krištof, Pospíšil – Studenič, Miloš Roman, Faško-Rudáš – Slafkovský, Sukeľ, Liška. Rozhodčí Ansons, Heikkinen – Sormunen, Zunde Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Slovensko 1 1 0 0 0 5:2 3 2. Rusko 1 1 0 0 0 4:3 3 3. Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Velká Británie 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Česko 1 0 0 0 1 3:4 0 8. Bělorusko 1 0 0 0 1 2:5 0

Kanada - Lotyšsko 0:2

Hokejisté Lotyšska se postarali o první překvapení na mistrovství světa v Rize, když poprvé v historii porazili na vrcholné akci Kanadu. Domácí výběr zvítězil 2:0, hrdinou utkání skupiny B byl brankář Matiss Kivlenieks, který zlikvidoval všech 38 střel obhájců stříbrných medailí a při své premiéře na šampionátu udržel čisté konto. O branky Lotyšska se ve třináctém vzájemném zápase na MS postarali útočníci Miks Indrašis a Oskars Batna.

Favorizovaní Kanaďané byli od začátku střelecky aktivnější, otevřít skóre se jim ale nepodařilo a naopak sami na konci první třetiny inkasovali. Lotyši se prosadili ve druhé početní výhodě, v čase 19:59 se trefil mezi betony brankáře Kuemperse útočník Indrašis.

Vedoucí gól domácí povzbudil a ve druhé části měli více příležitostí, do jedné z nich se dostal i extraligový šampion v dresu Třince Freibergs. Brankář Kuemper ale Kanadu několikrát podržel. Zámořští hráči nevyužili k vyrovnání ani druhou přesilovou hru a ve 29. minutě podruhé inkasovali. Keninšovu střelu ideálně tečoval Batna. Kanaďané poté přidali, více se hrálo v obranném pásmu Lotyšska, ale brankář Kivlenieks, který působí v zámoří v organizaci Columbusu, chytal spolehlivě.

Čtyřiadvacetiletý gólman byl ústřední postavou i ve třetí části, ve které se Lotyši zaměřili více na obranu. Kanaďané se tlačili do útoku, snížit se jim ale nepodařilo ani v další početní výhodě. V 54. minutě mohl rozhodnout po brejku Abolts, Kuemper ale jeho šanci zlikvidoval. Více než tři minuty před koncem se hráči Javorových listů rozhodli riskovat bez brankáře, snížit se jim nepovedlo. Naopak Daugavinš trefil tyč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 19:59. Indrašis, 28:39. Batna Sestavy Domácí: Kuemper (Hill) – C. Miller (A), Ferraro, S. Walker, Stecher, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider, Power – Henrique (C), Comtois, Pirri – Danforth, Hagel, Co. Brown (A) – Vilardi, N. Paul, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Hosté: Kivlenieks (Punnenovs) – Balinskis, Rubins, Cibulskis, Jaks, Sotnieks, Freibergs, Zile – Darzinš (A), Daugavinš (C), Abols – Karsums, Džerinš (A), Roberts Bukarts – Dzierkals, Indrašis, Keninš – Krastenbergs, Marenis, Batna – Rihards Bukarts. Rozhodčí Schrader (GER), Tscherrig (SUI) – Merten (GER), Obwegeser (SUI) Stadion Arena Riga

Německo - Itálie 9:4

Němci byli od úvodu aktivnější, skóre ale dokázali otevřít až v 16. minutě, kdy Krämmer využil zaváhání Marchettiho a posunul do šance Kühnhackla, který nezaváhal. Italové ale soupeře v rozmezí 25 sekund zaskočili dvěma góly. Nejprve se po rychlém protiútoku prosadil Petan, vzápětí pohotově dorazil puk v pádu Frigo. Němci ale ještě v první třetině vyrovnali, poté co přihrávku Eisenschmida zpoza branky zužitkoval Moritz Müller.

Italové, kterým kvůli koronavirové nákaze chyběl na střídačce hlavní kouč Greg Ireland i více než deset hráčů z plánované nominace, zápas ztratili ve druhé části. Němci měli i nadále výraznou střeleckou převahu. Zatímco Brückmann v německé brance čelil jen dvěma pokusům soupeře, na Fazia mířilo 19 střel a pět jich skončilo za jeho zády. Dvakrát se prosadil Noebels, gól vstřelil i synovec Roberta Reichla Lukas.

Ve třetí třetině mohli Italové zmírnit porážku při pětiminutové přesilovce, což se jim nakonec podařilo. Nejprve sice sami inkasovali, poté ale využili početní převahu pět na tři, následně se prosadili i v klasické výhodě. Poslední slovo měli ale opět Němci a produktivní druhá formace, která se podílela na čtyřech gólech.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:56. Kühnhackl, 18:44. M. Müller, 24:23. Rieder, 27:47. Tiffels, 35:13. Noebels, 37:52. Reichel, 38:35. Noebels, 42:52. Plachta, 48:41. Pföderl Hosté: 17:42. Petan, 18:07. Frigo, 43:22. Bardaro, 44:06. Frank Sestavy Domácí: Brückmann (Niederberger) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), Brandt, Nowak, Wagner, Gawanke, J. Müller – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Pföderl, Noebels (A), Reichel – Eisenschmid, Loibl, Plachta – Tiffels, Kastner, Bergmann. Hosté: Fazio (Fadani) – Hochkofler, Casetti, Spornberger, Glira, Pietroniro, Marchetti, Soracreppa, Gios – Miceli, Petan (A), Frank (C) – Deluca, Rosa, Giliati – Magnabosco, Bardaro, Frigo (A) – Galimberti, Andergassen, Pitschieler. Rozhodčí Bruggeman (USA), Fraňo (CZE) – McCrank (CAN), Oliver (USA) Stadion Arena Riga